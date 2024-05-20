Треть жителей Литвы не застраховали свое жилье

Репрезентативный опрос мнения населения провела компания Spinter tyrimai. В ходе него были опрошены 1009 жителей Литвы, проживающих в различных местах страны и представляющих возрастные группы от 18 до 75 лет.
Как отмечает Артурас Юодейкис, директор Департамента ущерба Lietuvos draudimas, результаты этого исследования показывают одну злободневную проблему, которую еще больше выявили крупные пожары, зафиксированные в начале этого года в районе Виршулишкес в столице, Паневежисе и других городах страны.
"Значительная часть жителей страны рискует своим благополучием, поскольку не позаботилась о страховании своей недвижимости, где чаще всего и живет", - говорит А. Юодейкис.
Респонденты с более низким образованием, низким и средним доходом указывают, что у них нет страховки. По данным исследования, представители в возрасте 18-35 лет, проживающие в крупных городах, обычно указывают, что у них нет собственного жилья.
По данным Lietuvos draudimas, всего в 2023 году было зарегистрировано 36 тыс. исков по страхованию жилья – в среднем около 100 в день.
Общая сумма выплат по возмещению ущерба составила 31 млн евро или около 86 тыс. евро в день.