Треть жителей Литвы не застраховали свое жилье

Репрезентативный опрос мнения населения провела компания Spinter tyrimai. В ходе него были опрошены 1009 жителей Литвы, проживающих в различных местах страны и представляющих возрастные группы от 18 до 75 лет.

Как отмечает Артурас Юодейкис, директор Департамента ущерба Lietuvos draudimas, результаты этого исследования показывают одну злободневную проблему, которую еще больше выявили крупные пожары, зафиксированные в начале этого года в районе Виршулишкес в столице, Паневежисе и других городах страны.

"Значительная часть жителей страны рискует своим благополучием, поскольку не позаботилась о страховании своей недвижимости, где чаще всего и живет", - говорит А. Юодейкис.