Треть владельцев электромобилей Tesla вернулись к бензиновым автомобилям

Особенно актуальна эта проблема для владельцев электромобиля "Tesla Model Y" — треть владельцев самой маленькой модели "Tesla" в настоящее время выбирают в качестве следующего автомобиля бензиновый внедорожник или пикап.
В компании Tesla надеются решить эту проблему, как только электрический пикап Cybertruck после нескольких лет задержки наконец будет запущен в производство.
При этом "Tesla Model Y" — электромобиль с самой высокой лояльностью клиентов к бренду в своем сегменте, достигающей 37,3 процента; на втором месте — "Ford Mustang Mach-E" с 18,5%.
Согласно опросу, 70,5% клиентов после приобретения "Tesla Model Y" купили еще один электромобиль, однако остальные возвратились к внедорожнику с двигателем внутреннего сгорания или пикапу.
Владельцы электрического флагмана "Tesla" Model S также переходят на автомобили других марок, чья лояльность к бренду снижается с возрастом модели ("Tesla Model S" вышла на рынок в 2012 году). Чаще всего водители "Модели S" переходят на электрические "Lucid Air", "Rivian R1T", "Mercedes-Benz EQS" и "Rivian R1S". Лишь 11,7 процента владельцев "Model S" переходят на ту же марку "Model X", а 7,9% — на "Model 3".
Что касается "Tesla Model 3", то 72,8% покупателей остаются с той же маркой. 40,3% из них покупают "Модель Y", а 26,1% остаются верны той же, но более новой модели.
Пока что Tesla ничего не предлагает любителям внедорожников и пикапов. Выпуск первого электрического пикапа от Tesla - Cybertruck, представленного еще в 2019 году, постоянно откладывался. Наконец, в в июле этого года его первые экземпляры сошли с конвейера в Техасе, на два года позже первоначально обещанного срока. При этом серийное производство Cybertruck пока не стартовало, американский автопроизводитель обещает начать его к концу года.