Треть владельцев электромобилей Tesla вернулись к бензиновым автомобилям

Что касается "Tesla Model 3", то 72,8% покупателей остаются с той же маркой. 40,3% из них покупают "Модель Y", а 26,1% остаются верны той же, но более новой модели.

Пока что Tesla ничего не предлагает любителям внедорожников и пикапов. Выпуск первого электрического пикапа от Tesla - Cybertruck, представленного еще в 2019 году, постоянно откладывался. Наконец, в в июле этого года его первые экземпляры сошли с конвейера в Техасе, на два года позже первоначально обещанного срока. При этом серийное производство Cybertruck пока не стартовало, американский автопроизводитель обещает начать его к концу года.