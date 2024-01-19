Товары с истекшим сроком годности в Литве будут продавать магазины только двух сетей

"Это такой промежуточный вариант, чтобы безопасная еда оставалась в продаже, но не циркулировала на рынке неограниченное время", – сказала представитель отдела продовольствия и ветеринарии.

Продажу товаров с такой пометкой разрешили, поскольку литовцы и без того выбрасывают много продуктов. Ежегодно по 140 кг.

"Мы тратим на продукты много денег, мы на втором месте после Румынии. Выбрасываем больше всех в Европе, покупаем и все выбрасываем", – сказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Продукты с большим сроком годности – макароны, крупа, кофе, чай, подсолнечное масло. После окончания срока годности не все эти товары могут долго оставаться на прилавках.

"Хлеб и мясные изделия отличаются небольшим сроком годности, у хлеба – 2-3 дня, у мясных изделий – до 10 календарных дней", – сказала Кеблене.