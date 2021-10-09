По данным национальных статистических служб, индекс потребительских цен Литвы за месяц повысился на 1,4%, Латвии – на 1,1%, Эстонии – на 1,2%.
Годовая инфляция (за 12 месяцев) в сентябре самой высокой была в Эстонии, а самой низкой – в Латвии.
В минувшем месяце по сравнению с сентябрем прошлого года потребительские товары и услуги подорожали в Литве на 6,3%, в Латвии – на 4,8%, в Эстонии – на 6,6%.
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