Торговым сетям в Литве придется объявлять больше скидок: что должно подешеветь

Глава портала Pricer.lt Пятрас Чепкаускас сказал: "Весь год продажи снижались, люди покупали меньше, при этом инфляция росла. Получается так, что количество проданного уменьшилось, а денег торговые сети получили больше, потому им было не выгодно снижать цены".

По его словам, пока в игру со скидками пустилась только сеть Lidl.

"Пока все молчат, они первыми вышли с рекламной кампанией, они - молодцы. Сеть Iki пыталась ответить, но ее ответ - мелочь. А вот то, что в магазинах Lidl творог в три раза дешевле – это новость. Maxima выпустила дополнительную брошюру, но я не вижу в ней рекламы. Можно сказать, пока конкурентной борьбы нет. Сейчас просто делают скидки на какие-то товары и это больше инициируют производители. Будет больше акций, но изменения начнутся позже", – сказал Чепкаускас.

Он заметил, что предприниматели могут снижать цены тогда, когда есть шанс лишиться дохода или когда приходит новый конкурент.

"Но основной стимул – когда торговые сети теряют деньги. Математически такая ситуация должна сложиться в ближайшее время, когда они получат меньше денег, чем в прошлом году, тогда начнут привлекать покупателей. Думаю, некоторые сети должны почувствовать сокращение доходов в марте-апреле. Это будет связано с тем, что люди будут покупать еще меньше, а цены будут расти медленнее", – сказал специалист.

По словам Чепкаускаса, именно тогда торговые сети начнут ожесточеннее бороться за покупателей.

"Думаю, будет больше проектов, акций. <...> На сколько снизятся цены, сказать сложно. Можно точно сказать, что по крайней мере, они не будут расти", – заметил он.

По словам Чепкаускаса, можно предположить, что станут дешеветь те товары, которых сегодня меньше покупают: кондитерские изделия, конфеты, печенье, освежающие напитки.

"Кроме того, должны снижаться цены на продукты, которые постоянно производят, это молочные изделия. Должны снизится цены на птицу", – прогнозирует Чепкаускас.

"Ждут ценовые войны. Они должны быть. Жители измучены новыми процентными ставками, высокими ценами на коммунальные услуги, они будут меньше потреблять. Торговые сети будут привлекать их товарами не первой необходимости, продавать два товара за дну цену, а вот базовые товары вряд ли подешевеют", – обобщил он.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас согласен с тем, что на самом деле некоторые продукты подешевеют. По его мнению, это будет результат двух факторов: снижения цен на сырье и конкурентной борьбы между сетями.

Он упомянул, что дешевеет молоко, значит, могут снизится цены на молочные товары.

"Больше изменений на ценниках будет во втором квартале года", – прогнозирует Повилаускас.

Он заметил, что могут подешеветь и импортные товары, например, бакалейные.

"Сладости, которые привозим, не нашего производства. Все же ситуация такова, что часть товаров, которые дорого купили в прошлом году, распродана, новые закупки будут сделаны по меньшей цене. Импортеры учитывают и такие данные, как снижение цены на доллар США по отношению к евро", – сказал экономист.

По его словам, когда снижается покупательная способность людей, торговцы начинают активнее конкурировать за покупателей.