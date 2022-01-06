Она сообщила, что выразила поддержку Литве в ходе беседы с министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом.
"Я выразила сильную продолжающуюся поддержку США Литве, которая сталкивается с экономическим насилием Китайской народной республики", - в среду написала дипломат в своем твиттере.
К. Тай также сообщила, что обсудила с министром "способы усиления нашего трансатлантического партнерства и наших общих ценностей".
Г. Ландсбергис поблагодарил "за искреннюю беседу" и поддержку, а также подчеркнул, что Литва и в дальнейшем сохранит единство с партнерами, которые придерживаются общих ценностей.
"Мы благодарны за обязательство США действовать вместе с ЕС в ответ на насильственные дипломатические и экономические действия. Мы вместе как единомышленники, сохраняющие свои ценности и принципы перед лицом любого насилия", - написал в свое твиттере Г. Ландсбергис.
Отношения Литвы и Китая обострились после разрешения открыть в Вильнюсе представительство Тайваня.
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