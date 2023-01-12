По новым правилам, стоянка стала платной, однако посетители ТЦ могут получить компенсацию за стоянку. Подчеркивается, что компенсацию наличными выплачивать не будут, просто, покупатель бесплатно сможет покинуть стоянку.

"Если клиент что-то купил в любом магазине или месте предоставления услуг в ТЦ EUROPA не меньше чем за 20 евро, он получает право на компенсацию парковки и сможет бесплатно покинуть ее. Компенсация действует только в тот день, когда были куплены товары или услуги. Кроме того, сумма покупок складывается", – сказано в новом порядке.

Это значит, что если вы хотите бесплатно оставить машину на стоянке этого ТЦ, то полученные чеки надо предъявить работнику информационного центра. Стоянка будет бесплатной, если клиент приобрел товары и услуги не меньше, чем за 20 евро.

Правда, члены спортклуба Lemon Gym могут оставлять машину на стоянке бесплатно на 4 часа, однако перед тем как выехать, они должны подключиться к своей странице в спортклубе и предъявить информацию работнику информационного центра.

Новый порядок на парковке по адресу проспект Конституциёс, 7Б действует с 12 января. Компенсацию клиент получает за два часа парковки, если стоимость покупок до 20 евро, если 20 и больше евро – 4 ч.

"Сейчас мы внедряем новую систему, которая позволит клиентам получить компенсацию в любом торговом месте ТЦ, те. быстрее и удобнее. Более подробную информацию мы представим в ближайшее время", – сказала представитель ТЦ Europa Грета Бейнорите.

В конце прошлого года парковку рядом с ТЦ Europa приобрело ЗАО Prime Location Property Fund. Решением владельца введена плата за парковку в размере 1,5 евро за 1 час.