Торговые сети об изменениях на прилавках: кое-что не производят, беспокойство вызывает одна фабрика

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В Литве значительно выросли цены на электроэнергию, поэтому некоторые производители вынуждены останавливать производство или отказываться от некоторых товаров, сказали представители торговых сетей.
Parduotuvės Panevėžyje
Parduotuvės Panevėžyje
© JP / Rimvydas Ančerevičius

Представитель Rimi Lietuva Габриэле Шеренене сказала, что сеть постоянно общается с поставщиками и обновляет информацию о товарах, которые они поставляют. Она не скрывала, что из-за роста цен на сырье и электроэнергию, проявляется реакция производителей - они оптимизируют ассортимент, отказываются от менее популярных товаров.

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"Такие действия характерны для кризиса, компании меняют приоритеты", – заметила она, но не могла сказать, в каком сегменте уменьшился ассортимент.

"Таких случаев немного, ситуация не критическая – отдельные явления в сегменте сыров, мясных изделий, бульонов", – заметила Шеренене.

Представитель Norfa Дарюс Рилишкис сказал, что их поставщики пока не прекратили производство каких-то товаров, но беспокойство вызывает тот факт, что из-за повышения цен на электричество какое-то время не работала фабрика Grigeo Klaipėda.

"Они останавливали производство. Отсюда другая проблема - некому сдавать макулатуру", – сказал Рилишкис.

Редакция выяснила, что фабрика уже возобновила прием макулатуры и работу.

"Они перестали быть гибкими в плане цен и предложений. Но это понятно, сейчас они не могут быть гибкими. Раньше они предлагали скидки, акции, а сейчас нет, нет на это денег. Хорошо, что это товар с большим сроком годности, у них еще есть запасы", – сказал Рилишкис.

Представитель сети Iki Вайда Будрене сказала, что пока в их магазинах все товары сохранились.

То же самое сказала и представитель сети Maximа Эрнеста Дапкене.

Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите заверила, что они пока ни с какими сбоями в поставках товаров не столкнулись.

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