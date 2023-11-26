Торговые сети не скрывают - изменения в ассортименте есть: каких товаров станет больше

Уже в прошлом году журналисты писали, что некоторые торговые сети изымают из продажи товары, которые пользуются небольшим спросом. Сообщалось, что цель таких действий - увеличение места для продуктов. В магазинах сети Maxima это коснулось в основном промтоваров.
Представитель сети Rimi Lietuva Даля Ченкене сказала, что сейчас на прилавках расширяют ассортимент дешевых товаров.
"Больших изменений в ассортименте нет, но в последнее время из-за инфляции, изменения привычек покупателей и роста цен ассортимент оптимизируют и меняют: на прилавках расширяют количество более дешевых товаров. Правда, ассортимент товаров Premium сохраняется", – сказала она.
Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите сказала, что их ассортимент и без того достаточно оптимизирован, однако большая часть товаров связана с личными брендами. "Это обусловлено и значительными переменами в поведении покупателей – жители стали рациональнее, они не хотят переплачивать за бренды и так экономят, если могут получить то же качество по более низкой цене", – заметила она.
Представитель сети Maxima Марюс Тилмантас и пресс-секретарь Iki Вайда Будрене также сказали, что ассортимент - как живой организм. Будрене сказала, что его пересматривают каждый год.
"Некоторые товары изымают из продажи, как не оправдавшие себя, другие появляются – особенно мы расширяем товары нашего бренда", – сказала она, заметив, что чем больше магазин, тем шире в нем ассортимент.
Тилмантас прибавил, что заметно и изменение привычек самих покупателей. "Привычки покупателей изменились, например, все чаще покупают свежую и замороженную еду, ее в Maximа становится больше", – сказал он.
Представитель Norfa Дарюс Рилишкис сказал, что в их сети ассортимент не уменьшается.