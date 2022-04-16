Торговые сети Литвы решили, что делать с российскими и белорусскими товарами

"В первые дни войны мы вывезли все белорусские и российские товары, заблокировали их продажу через кассы и не собираемся возвращать эти товары на прилавки", — сообщила В. Будрене.

Сеть магазинов Lidl Lietuva также не намерена возвращать на полки российские и белорусские товары. По словам Лины Скерсите, представителя по связям с общественностью Lidl Lietuva, розничная сеть никогда не отличалась обилием товаров из этих стран.

"Российские или белорусские товары у нас были только в небольших количествах во время акций. В настоящее время в нашем ассортименте таких товаров нет", — заверила Л. Скерсите.

Представитель Maxima по связям с общественностью Рима Аукштолите также заявила, что возвращаться к продаже российских и белорусских товаров не планируется.

"По состоянию на 28 февраля в наших магазинах больше нет товаров российского и белорусского производства — они изъяты из торговли, а заказы на новые товары приостановлены", — сообщила Р. Аукштолите.

Алкогольные напитки составили наибольшую часть российской и белорусской продукции

До военного вторжения России в Украину большую часть российских и белорусских товаров в торговых сетях Литвы составляли алкогольные напитки. Представитель Maxima Р. Аукштолите заявила, что до начала войны продажи товаров российского производства составляли около 0,8% от общего объема продаж, белорусских — 0,4%.

"Алкогольные напитки, сухие полуфабрикаты и соусы, конфеты составляют наибольшую долю российской продукции. Меньшая часть — чай в пакетиках, семейчки" — сказала Р. Аукштолите.

"На тот момент большую часть продаж продукции белорусского производства формировали всего 50 товаров: алкогольные и безалкогольные напитки, рыбная продукция, гематоген. Спиртные напитки составляют наибольшую долю изымаемых товаров, а также большое количество товаров промышленного назначения", — добавила она.

Между тем, начальник отдела коммуникаций Iki В. Будрене указала, что большую часть продукции вышеупомянутых стран составляет водка.

"У нас были чай, шампуни, кондиционеры, рыбные продукты, но наибольшим спросом пользовались алкогольные напитки", — сказала В. Будрене.

Представители обеих торговых сетей добавили, что большую часть своей российской и белорусской продукции они отдали "Продовольственному банку".

"Из российских и белорусских продуктов мы пожертвовали, что могли, "Продовольственному банку"", — сообщила пресс-секретарь Iki.

"Мы уже передали свежие продукты в "Продовольственный банк". Мы также будем жертвовать другие товары, которые можем, кроме алкоголя. Мы договорились, что российские и белорусские товары будут раздавать невоенным беженцам из Украины по этическим соображениям — они будут раздаваться нуждающимся жителям Литвы", — пояснила представитель Maxima по связям с общественностью Р. Аукштолите.

Norfa: российские товары мы должны распродать в течение нескольких месяцев

После военного вторжения России в Украину торговая сеть Norfa приостановила заказы на товары из России и убрала российские товары с полок магазинов, но в начале апреля заявила, что товары будут возвращены, а полученные от этого около 0,5 млн евро пойдут на благотворительность. Представитель Norfa Дарюс Рылишкис уверяет, что сейчас в магазинах не так много российских и белорусских товаров.

"Мы планируем реализовать оставшуюся продукцию в течение нескольких месяцев. Можно ожидать, что на эту продукцию будут акции", — сказал Д. Рылишкис.