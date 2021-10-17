Экономист Жигимантас Маурицас сказал, что работников не хватает из-за неблагоприятного демографического положения в стране, поэтому в будущем количество вызовов только увеличится. По его словам, ограничения, связанные с пандемией, могут увеличить масштабы эмиграции и увеличить "теневой" рынок труда.

Торговая сеть Iki на этой неделе сообщила, что за кандидата на работу будет платить своим работникам по 400 евро.

По словам пресс-секретаря сети Iki Вайды Будрене, ситуация на рынке напряженная, компания ищет более 500 работников, особенно их не хватает в крупных городах.

"Мы проводим такую кампанию с 2017 года, но раньше премия составляла 100 евро", – сказала Будрене.

"До 400 мы ее увеличили из-за напряженной ситуации, нам не хватает 500 работников, такого еще не было. С такой ситуацией сталкивается почти весь сектор", – прибавила она, заметив, что в Паневежисе они предлагают работу даже женщинам из колонии, которым разрешается покидать днем территорию колонии и работать.

Сеть хотела бы трудоустроить и мигрантов, которые законно приехали в Литву, но пока это невозможно.

"Проблема в законах. По закону, в магазинах не могут работать люди, не владеющие литовским, но ведь не всем работникам нужно общаться с клиентами, – заметила Будрене.

Сеть Maxima ищет в Литве 400 работников. Премия за подходящего кандидата в этой сети составляет 350 евро, а если новый работник проработает всего месяц - 100 евро.

Представитель сети Эрнеста Дапкене сказала, что работники нужны на производстве и в сфере логистики.

Rimi Lietuva ищет около 150 работников - кассиров, пекарей, работников в зале, работников в э-магазине и др. Причина - расширение сети, открытие новых магазинов. Компания планирует к 2023 г. увеличить число магазинов до 100 (сейчас их 75).

Пресс-секретарь Lidl Lietuvа Лина Скерсите сказала, что из-за расширения компании нужны 100 работников в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.

"Сейчас мы рассматриваем вопрос повышения зарплат в сети Lidl с 1 марта 2022 г.", – сказала она.

У компании Norfa проблем с работниками нет. По словам пресс-секретаря компании Дарюса Рилишкиса, поиск хороших работников идет постоянно, а их мотивирует конкурентная зарплата.

Экономист банка Luminor Маурицас сказал, что нехватка работников связана с демографией страны, в будущем эта проблема станет еще более острой.

"Это особенно касается молодежи, ее не хватает, сейчас молодежи на треть меньше, чем несколько лет назад, часть молодежи эмигрировала весной, когда затянулся карантин. Молодежь идет нарасхват, ей платят хорошие зарплаты, уезжают туда, где более гибкие условия труда, работа современнее. Сектор торговли молодежь не привлекает. Плюс еще весь день надо в масках работать", – заметил Маурицас.

"Может быть волна эмиграции и осенью. Часть людей отказывается прививаться, а поскольку в Литве действуют ограничения, каких, например, в Скандинавских странах или в Великобритании нет, люди и уезжают", – сказал экономист.

"Я думаю, эта волна может быть большой. Кроме того, на других рынках работников также не хватает. Может быть, движение уже началось, просто мы его еще не видим. Может, и "теневой" рынок сильно разросся", – продолжил он.