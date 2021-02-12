aA
После ослабления правительством Литвы условий карантина с понедельника некоторые сети готовятся открыть часть магазинов, в то время как другие всё еще уточняют условия и пока не знают, сколько магазинов смогут открыть.
Торговые предприятия Литвы готовятся к открытию, некоторые всё еще уточняют условия
© DELFI / Kiril Čachovskij

Глава крупнейшей в странах Балтии группы по торговле одеждой Apranga Римантас Первеняцкас заявил, что двери могут открыть 16 из 106 находящихся в Литве магазинов, однако пока он не знает точного их количества.

"Посмотрим, какие магазины будем открывать. Возможно, некоторые невыгодно, возможно, могут быть и другие проблемы. Большую часть откроем в понедельник, а затем посмотрим, может, не всё успеем", - сказал BNS Р. Первеняцкас.

Статьи по теме:
"Delfi Главное": первая реакция бизнеса на смягчение карантина и нужна ли российская вакцина Литве?  (236)
После первых послаблений премьер-министр Литвы обратилась к жителям с двумя просьбами  (39)

Компания группы SBA Utenos trikotažas планирует возобновление работы шести из 18 магазинов. Одни из них будут открыты в понедельник, другие - в среду (во вторник, 16 февраля, в Литве выходной день). Глава торгового знака компании Рената Варанецкене заявила, что подготовка в этому шла месяц.

"Во время карантина мы обновили часть оборудования магазинов, выполнили разные подготовительные работы", - сообщила она.

Генеральный директор сети по продаже косметики и бытовых товаров Drogas Дайна Жиманте заявила, что с понедельника возобновят работу 30 из 53 магазинов. Она отметила, что будут открыты все магазины, у которых вход с улицы, кроме одного, площадь которого превышает 300 кв. м.

В то же время представитель сети магазинов техники и электроники Topo centras Жильвинас Кульвинскис заявил, что пока еще идет выяснение, есть ли возможность открыть магазины.

"Мы еще консультируемся, пока нет ответа. Больше неясного, чем ясного, поэтому сложно что-то комментировать. Всё делается для того, чтобы не открылись крупные магазины, а мы и есть эти крупные. (...) Еще уточняем понятия, что такое торговая площадь, что входит, что не входит", - сказал он.

Правительство в среду решило разрешить на следующей неделе открыться магазинам, у которых есть отдельный вход с улицы, чья площадь не превышает 300 кв. м., а также парикмахерским и салоны красоты.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Правительство Литвы одобрило план карантинных послаблений, но предупредило об угрозе (43)

Правительство Литвы 10 февраля одобрило план...

Правительство Литвы будет решать вопрос карантинных послаблений (17)

Правительство Литвы в среду будет решать вопрос...

Жителям не на что жить: несмотря на запреты, рекламируют свою деятельность (72)

В Литве все еще действуют ограничения, но на порталах...

Крупные компании боятся открытия малого бизнеса: если уровень заболеваемости вырастет, некому будет работать (24)

Глава Литовской ассоциации муниципалитетов...

Исследование: каждое седьмое предприятие в странах Балтии смогло увеличить оборот (9)

Из-за пандемии коронавируса оборот половины компаний в...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: тест стоит намного дешевле одного дня в реанимации (42)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в пятницу в...

На следующей неделе снова прогнозируют холода: февраль покажет, какой бывает зима (6)

В последнее время и днем, и ночью было холодно, но в...

Глава МИД Литвы о заявлении Лаврова: это характерно для России (20)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Профессор представителям частного бизнеса Литвы: есть лишь два способа работать безопасно (3)

Профессор Вильнюсского университета, врач-гематолог...

Эксперты: по количеству употребляемого алкоголя Литва становится похожа на страны Восточной Европы (28)

По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ)...