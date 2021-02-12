Торговые предприятия Литвы готовятся к открытию, некоторые всё еще уточняют условия

Глава крупнейшей в странах Балтии группы по торговле одеждой Apranga Римантас Первеняцкас заявил, что двери могут открыть 16 из 106 находящихся в Литве магазинов, однако пока он не знает точного их количества.

"Посмотрим, какие магазины будем открывать. Возможно, некоторые невыгодно, возможно, могут быть и другие проблемы. Большую часть откроем в понедельник, а затем посмотрим, может, не всё успеем", - сказал BNS Р. Первеняцкас.

Компания группы SBA Utenos trikotažas планирует возобновление работы шести из 18 магазинов. Одни из них будут открыты в понедельник, другие - в среду (во вторник, 16 февраля, в Литве выходной день). Глава торгового знака компании Рената Варанецкене заявила, что подготовка в этому шла месяц.

"Во время карантина мы обновили часть оборудования магазинов, выполнили разные подготовительные работы", - сообщила она.

Генеральный директор сети по продаже косметики и бытовых товаров Drogas Дайна Жиманте заявила, что с понедельника возобновят работу 30 из 53 магазинов. Она отметила, что будут открыты все магазины, у которых вход с улицы, кроме одного, площадь которого превышает 300 кв. м.

В то же время представитель сети магазинов техники и электроники Topo centras Жильвинас Кульвинскис заявил, что пока еще идет выяснение, есть ли возможность открыть магазины.

"Мы еще консультируемся, пока нет ответа. Больше неясного, чем ясного, поэтому сложно что-то комментировать. Всё делается для того, чтобы не открылись крупные магазины, а мы и есть эти крупные. (...) Еще уточняем понятия, что такое торговая площадь, что входит, что не входит", - сказал он.

Правительство в среду решило разрешить на следующей неделе открыться магазинам, у которых есть отдельный вход с улицы, чья площадь не превышает 300 кв. м., а также парикмахерским и салоны красоты.