Торговые центры по-прежнему ограничивают продажу некоторых товаров

Недавно жители раскупали соль, ее продажи выросли в 10 раз. Однако сейчас это уже в прошлом. Пресс-секретарь Maximа Эрнеста Дапкене сказала, что сейчас соль в магазинах есть, но ее продажи еще ограничены.

"Мы хотим, чтобы товар был доступен большему число покупателей. Временно действует квота - нельзя за раз купить больше 3 кг соли. Вскоре это ограничение будет снято, поскольку спрос на нее стабилизировался, поставки нормализовались", – сказала она.

Представитель Rimi Lietuva Габриэле Шеренене сказала, что из-за высокого спроса на подсолнечное и рапсовое масло в одни руки продают не больше 4 упаковок этого товара.

В магазинах Lidl Lietuva ограничены продажи подсолнечного и рапсового масла (3 литра в одни руки), а также мясных консервов (5 шт каждого вида). Об этом сказала пресс-секретарь сети Лина Скерсите.

Пресс-секретарь сети Iki Вайда Будрене заверила, что в магазинах этой сети ограничены продажи одного сорта соли, подсолнечного масла и гречки.

"Основная причина ограничений - мы хотим, чтобы у всех наших клиентов была возможность купить эти товары", – сказала она.

Пресс-секретарь Norfa Дарюс Рилишкис заверил, что ранее в их магазинах была ограничена продажа украинской соли. Эти ограничения были выражены в большей цене товара.

"Мы ограничивали продажи украинской соли. Первые две пачки - за обычную цену, а третья и последующие в три раза дороже", – сказал он.

Сейчас никаких ограничений на продажу продуктов в магазинах этой сети нет.