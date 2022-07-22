aA
Торговцы Литвы переходят на жесткий режим энергосбережения, сообщает портал деловых новостей vz.lt.
Торговцы в Литве переходят в режим экономии: снизят освещение, охлаждение напитков
© Shutterstock

Maxima, одна из крупнейших розничных компаний в Литве, на 30% уменьшит освещение в магазинах, выключит световую рекламу в ночное время, в части магазинов Aibė ограничат охлаждение напитков в морозильных камерах, уменьшат освещение.

В сети супермаркетов Lidl в нерабочее время автоматически отключается освещение, а Iki откажется от газового отопления в некоторых местах, а также форсирует проекты солнечной энергетики.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Премьер Литвы: ЕС должен сохранять терпение и не уставать от применения санкций

Премьер-министр Ингрида Шимоните и еврокомиссар...

Экономист: в ближайшее время курс евро к доллару останется низким и слабым

Экономист Александр Изгородин утверждает, что не...

Премьер Литвы: снижение НДС на продукты питания люди не заметят

Премьер-министр Ингрида Шимоните утверждает, что...

Экономист: литовцы оставляют в Польше столько денег, сколько оставляли до пандемии

В первом квартале этого года литовцы потратили в...

В июне самая высокая инфляция в ЕС была в Эстонии, на втором месте – Литва

По данным Евростата, самая высокая годовая инфляция в...

TOP новостей

Какая цена ждет оставшихся на гарантийной поставке электроэнергии: в июле результат неожиданный

Гарантийные поставки электричество нередко...

Глава ЦБ Литвы о решении Банка Европы: есть две стороны медали

В четверг Центробанк Европы повысил процентную ставку...

Спецэфир Delfi по итогам недели c политологом Бернарасом Ивановасом

Гостем специального эфира Delfi в эту пятницу, в котором...

Новое чудо в Паланге - "умный" унитаз: желающие испытать стоят в очереди, но пользоваться умеют не все

Одно палангское кафе предложило жителям новшество,...

На рынке электроэнергии – неожиданный рекорд цен: совпали несколько неблагоприятных факторов

В Литве оптовая часовая стоимость электроэнергии на...