Торговцы в Литве готовятся к Рождеству: праздничные огни включат не все

"Ситуация в мире изменилась кардинально, год был сложным, но, мы считаем, что закончиться он должен при свете огней. Мы хотим, чтобы посетители каунасского торгового центра (ТЦ) Akropolis и гости города почувствовали дух Рождества, поэтому решили не уменьшать количество рождественских украшений", – сказала представитель каунасского Akropolis Бригита Куодите, заметив, что праздничные огни появятся с 18 ноября.

В Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляе торговые центры Akropolis также будут украшены праздничными огнями и декорациями.

Представитель Akropolis Group Доминикас Мертинас сказал, что будут и новые украшения.

"Мы хотим, чтобы посетители ТЦ Akropolis ощутили дух праздника, поэтому не планируем отказываться от декораций и гирлянд", – сказал он, заметив, что компания экономит на другом. Например, подкорректировано освещение аллей у торговых центров, раньше отключают освещение на стоянках, отключают рекламы. Кроме того, магазины в ТЦ закрываются раньше, по этой причине раньше будут отключать и некоторые украшения внутри ТЦ.

ТЦ Panorama обещает, что в праздники будет "украшен также ярко, как и до этого".

"Рождественские декорации украсят и фасад, по традиции название изменят с Panoramа на Dovanoramа. Несмотря на то, что нынешние цены на электричество для многих бизнес секторов – актуальная тема, мы давно приняли решения, помогающие обуздать эти расходы", – сказала глава Panoramа Бируте Калановайте.

По ее словам, они давно покупают электричество ветряных электростанций, а в этом году успели подписать договор с фиксированной ценой, что даже позволило снизить расходы.

Рождественское освещение и елка в ТЦ появится с 16 ноября.

ТЦ Europa умеренно украсит фасад. По словам представителя ТЦ Греты Бейнорите, посетители ТЦ "ориентируются на реальный смысл и цель праздника".

"Лучший подарок, который мы можем подарить друг другу - время", - сказала она, заметив, что благодаря принятым ранее решениям, счета ТЦ за электричество уменьшились на 30%.

Сеть Iki решила в этом году не освещать фасады магазинов праздничными гирляндами.

"Мы хотим работать устойчиво, поэтому в знак солидарности с другими компаниями не будем освещать фасады магазинов в этом году. Внутри изменений не будет, клиенты найдут такое Рождество, на которое надеются", – сказала пресс-секретарь Iki Вайда Будрене.

По ее словам, такое решение будет действовать до праздника трех волхвов: "Ведь Рождество - это не о гирляндах, а о семье и празднике в сердце".

Rimi отмечает, что внутри магазинов праздничные гирлянды не использует, исключение – рождественские елки.

"Изменений в этой сфере не будет, все останется, как прежде. то же самое касается рождественского освещения фасадов – оно будет. Однако с учетом ситуации, новых украшений много покупать не планируем", – сказала пресс-секретарь Rimi Габриэле Шеренене, заметив, что праздничные гирлянды включат в начале декабря.

Магазины сети Lidl снаружи не украшали и прежде. "Мы и раньше не украшали фасады гирляндами и декорациями, не планируем этого и в этом году", – сказала представитель Lidl Lietuva Лина Скерсите.

Norfa указала, что пока на эту тему говорить рано, определенные решения будут приняты позже.

Представители сети Maxima сказали, что по традиции часть магазинов будет украшена гирляндами и праздничными декорациями.