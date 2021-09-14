Акционер и глава Norfа Дайнюс Дундулис заверил, что введенное ограничение сказалось на обороте больших магазинов.

"На самом деле оборот упал значительно, не то чтобы наполовину, но в некоторых магазинах и наполовину. Но практически ту же часть мы добрали в небольших магазинах. Сейчас в больших магазинах мы должных списывать товары с коротким сроком годности, а в маленьких продуктов не хватает", – сказал он.

Дундулис критикует правительство – действительно ли хотели, чтобы маленькие магазины были переполнены и представляли угрозу, а большие пустовали.

В сети Maxima без "паспорта возможностей" не попадешь в 75 магазинов. В них количество покупателей сократилось на 30%, а оборот на 25%, информировала пресс-секретарь сети Эрнеста Дапкене.

"В тех магазинах, которые работают без документа, количество покупателей увеличилось всего на 1,7%. Можем сказать, что оборот снизился, это беспокоит", – заметила Дапкене.

Похожие тенденции фиксируют и другие сети.

"В больших магазинах, где проверяли "паспорта возможностей" на самом деле снизился оборот, но вырос оборот в маленьких магазинах, где документ не проверяли. Особенно вырос оборот магазинов, находящихся рядом с крупными ТЦ", – заметила представитель сети Iki Вайда Будрене.

Технически процесс проверки документа был гармоничным, однако охранники сталкивались со стрессовыми ситуациями.

"Работники справлялись с задачей, но психологически было очень нелегко – многие люди недовольны новым порядком. Свое недовольство высказывают и те, у кого есть "паспорт возможностей", это психологическое давление на людей, которые тут ни при чем. Им приходится впитывать негатив", – сказал пресс-секретарь Norfos Mažmenа Дарюс Рилишкис.

По словам торговцев, полицию пришлось вызывать в Расейняй, Тельшяй и в каунасском Akropolis. Торговцы просят не пускать в магазины подростков без документов или хотя бы следить, чтобы у них была фотография документа в телефоне – охранники по лицу не могут определить возраст ребенка.

Дундулис сказал, что в маленьких магазинах ощущается нехватка молочных продуктов, хлеба и некоторых других продуктов. Их приходится завозить ежедневно. Он заметил, что такой спрос не прогнозировали.

"Мы соответственно снизили заказы для больших магазинов", – сказал глава сети.

Ему решение правительства непонятно. "Сегодня в маленьких магазинах и не только в наших собирается много покупателей. Я считаю, что это наносит вред безопасности. Неужели этого хотели? Сейчас в маленьких магазинах наблюдается столпотворение, а в больших - пусто. Я считаю, что получили обратный результат", – удивляется Дундулис.

По его словам, и конкуренция на рынке искажается в пользу небольших магазинов.

"Я не хочу упоминать названия, но факт, что для сетей, у которых больших магазинов больше, это будет сложным периодом. Я считаю, что это искажение конкуренции", – заметил Дундулис.

"В конце этой недели появятся сканеры, с их помощью будут сканировать и литовские документы и европейские сертификаты. Мы надеемся, что это облегчит работу охранникам и ускорит процесс", – сказал пресс-секретарь Norfа Рилишкис.

В сети Maximа в первый день никаких проблем с проверками не было, только в Расейняй и Тельшяй пришлось вызывать полицию.

Дапкене сказала, что гораздо быстрее сканируется бумажный паспорт, если он не измят – поскольку там QR-код большой. Tačiau Но если лист измят или потрепан, то процесс усложняется. Если не удается сканировать код, работники просят предъявить удостоверение личности.

"Паспорт возможностей" проверяют в 26 магазинах Iki.

"В понедельник оборот на самом деле рос, но количество чеков было меньше, такой вор парадокс. Увеличилась корзина товаров. Значит, люди с "паспортами возможностей" покупали больше, чем обычно в такое время", – сказала Будрене, заметив, что люди ходили в небольшие магазины.

"Мы считаем, что это не потому, что у них нет документа или они не хотят его брать, а потому, что в первый день они опасались каких-то проблем, может, очередей. Мог подействовать психологический момент", – сказала представитель сети. В магазинах Iki больше недоразумений было утром, когда туда приходят пожилые люди.

"Некоторые из них говорили, что не знают, что такое "паспорт возможностей", не слышали о нем. Наши охранники отправляли их в аптеки или в отделения "Литовской почты", чтобы они могли взять документ. Но были и такие, которые из принципа не хотят этот документ, они приходили, чтобы высказать свою позицию", – сказала Будрене.

Пресс-секретарь Rimi Lietuva Габриэле Шеренене сказала: "Эти перемены были вызовом и для покупателей, и для наших работников". Компания пока не оценивает оборот.

"Прошел всего один день, поэтому мы не спешим с выводами. Нас приятно удивила поддержка покупателей – были сложные ситуации, но люди вели себя по большей части доброжелательно, подготовили документы с QR-кодами", – сказала она.

Шеренене сказала, что трудности возникают с документами, которые предъявляют иностранцы – их сложно оценить.

"И конечно, больше внимания приходится уделять людям старшего возраста", - заметила она.