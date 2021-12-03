Торговцы недвижимостью диктуют свои условия: покупатели за счет ипотечных кредитов - нежелательны

Недостаточное предложение на первичном рынке и большой спрос заставляют покупателей обратить свой взор на старое жилье. Но там кипит еще более интересная жизнь.

Читатели Delfi поделились своими историями, которые даже у экспертов вызывают вопрос, насколько надежна нынешняя ситуация на рынке.

Вильнюсец Раймондас ищет подходящее жилье в столице уже несколько месяцев. Он смотрит как старые, так и новые квартиры. Мужчина надеялся, что дешевле и проще будет купить жилье в старом доме. Он уже посмотрел несколько вариантов, один из них запомнился ему особенно хорошо.

"Я хочу купить квартиру себе. Возьму ипотеку. Вот я нашел двухкомнатную квартиру за 87 000 евро, состояния неплохое. Продажей занимался брокер. Я поехал, осмотрел жилье, мне показалось, что оно не стоит таких денег, поэтому спросил, была ли проведена оценка имущества. Брокер спросил, намерен ли я брать ипотечный кредит, я ответил -да, на этом визит закончился: брокер сказал, что ищет покупателя, который может купить жилье без помощи банка", – сказал Раймондас.

"Я понимаю, что у некоторых людей есть деньги, но неужели те, что берут ипотеку, стали нежелательными покупателями?" – удивляется мужчина. И, как выяснилось, с такой ситуацией столкнулся не только Раймондас.

Читатель Delfi Эдгарас столкнулся с похожей ситуацией, только его об этом уведомили еще во время звонка.

"Ищу квартиру, хочу купить, пока цены не выросли еще больше. Просматривают только старые варианты. Нашел за 94 000 евро, квартира ухоженная, двухкомнатная. Продавал посредник. Я спросил, сделана ли оценка, поскольку я хочу взять ипотеку, мне ответили, что квартиру продают только тем, кто может заплатить за нее сразу. Я был очень удивлен", – сказал он.

Экономисты не раз писали, что у жителей скопились большие суммы на счетах, поэтому есть люди, которые могут заплатить за жилье 90 000 евро без ипотеки. Но значит ли это, что не нужны покупатели, которые берут ипотечные кредиты?

Аналитик Арнольдас Антанавичюс сказал, что такие ситуации свидетельствуют о том, что ситуация на рынке неадекватная.

"Это значит, что продавцы могут выбирать, с какими покупателями они хотят иметь дело. Год назад таких ситуаций не было и любые покупатели были ценностью, чем их больше, тем было лучше. Если отказываются от каких-то покупателей, это кажется странным", – сказал эксперт.

Он назвал две причины, такого поведения некоторых продавцов. Во-первых, люди спешат с продажей.

"А когда покупатель берет ипотеку, там есть два момента. Один – более длительный срок расчета, пока банк подтвердит кредит, пока придут деньги и т.д. Иногда покупатель на месяц дольше ждет денег. Но обычно если важно продать быстро, об этом пишут в объявлении", – сказал Антанавичюс.

Вторая причина - неадекватная цена. Бывает так, что покупатель хочет за свое жилье больше, чем оно на самом деле стоит. Когда покупатель берет ипотеку, банку нужно предъявить оценку жилья, а в ней сумма иногда бывает меньше, чем хотелось бы продавцу.

"Вот и получается, что покупатели, которые берут кредит - не самый лучший вариант, поскольку, получив оценку стоимости они могут увидеть, что цена неадекватна", – заметил аналитик.

Собеседник сказал, что обычно установить адекватную цену продавцу помогает посредник.

Брокер Ева Банюлите сказала Delfi, что именно посредник - тот человек, который может посоветовать установить адекватную цену, но окончательное решение принимает хозяин жилья.

"У меня не было таких клиентов, которые хотели бы только покупателя без ипотеки. Может, такие пожелания есть у тех, кто спекулирует на продаже имущества?", – предположила Банюлите.

Но она сказала, что причиной может быть также спешка или желание избежать оценки имущества.

"Поскольку оценщики оценивают прошлое, историю сделок, а имущество дорожает, люди не хотят разницы в стоимости. Разница в оценке и ожидаемой цене сейчас составляет 10-20%", – заметила Банюлите.

Однако представитель Ober-Haus Саулюс Вагонис отметил, что очень редко бывает разница в цене между оценкой и реальностью в 20-30%.

"Обычно несоответствие составляет до 10%. Большая разница - исключение и похоже, что оно продиктовано тем, что покупатели многого не понимают или другими обстоятельствами. Но на рынке всякое бывает, он еще активен, покупатели с легкостью платят больше", – сказал эксперт.

Все собеседники согласны в одном - важно оценить цену и ответить себе на вопрос, согласны и вы заплатить столько, сколько просят.