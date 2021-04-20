На прошлой неделе появилось сообщение о том, что в Литве изменится порядок продажи автомобилей. В редакцию Delfi обратился читатель, который интересовался, нельзя ли как-то обойти этот порядок.

"Если посредник привозит автомобиль из страны ЕС с подписанным иностранцем договором без данных покупателя, то как этот порядок заставит посредника брать этот код? Ведь как и сейчас, будут продавать за наличные, а новый хозяин представит Regitra, например, немецкий договор о купле-продаже, внесет свои данные", – писал читатель.

Статьи по теме: В Литве действует новый порядок: покупатель автомобиля получит специальный код

Представитель Regitrа Эмилия Бардаускене пояснила, что новая система учета как раз и внедряется для борьбы с подобными ситуациями.

"С 1 мая жители Литвы и компании во всех случаях приобретения автомобиля - в Литве или за границей, должны будут сообщать об этом.

Т.е. обращаться в Regitrа, чтобы получить уникальный код владельца. Без этого кода машину нельзя будет продать или зарегистрировать. Что касается конкретного примера, посредник, который купил автомобиль за границей, еще до ввоза автомобиля в Литву должен получить этот код", – сказала она.

Бардаускене прибавила, что ответственные ведомства будут соблюдать этот порядок.

"Проверки будут проводить на дорогах, будут останавливать как тралы, так и отдельные автомобили, а также на рынках и в других местах продажи автомобилей, включая анализ объявлений о продаже автомобилей в интернете и т.д. За нарушение правила ждет административная ответственность", – сказала она.

На сайте Regitrа сказано, что торговцев автомобилями может проверять полиция, Государственная налоговая инспекция, таможня, Служба расследования финансовых преступлений, СОГГ и сотрудники Литовской администрации безопасности транспорта.

Таможенники наличие кода будут проверять как при пересечении границы, так и, останавливая машины на дорогах. Этот код не нужен только в случае транзитного перегона автомобиля через территорию Литвы.

Если человек не декларирует код, он не сможет продать автомобиль. Штраф за отсутствие кода назначит контролирующее ведомство. Штраф составляет 150-300 евро, за повторное нарушение - 440-600 евро.

До сих пор нового владельца автомобиля фиксировали только во время регистрации.

Некоторые торговцы не регистрировали автомобили на себя и так не платили налоги.

По словам главы МВД Агне Билотайте, сейчас расчет при покупке автомобилей обычно бывает наличным, поэтому торговцы скрывают налоги.

"Возможно, в результате государство не получает около 40 млн. евро в год. Централизованная система учета владельцев автомобилей – необходимая и неотложная мера борьбы с тенью в этой сфере", – сказала министр.

Код будет меняться каждый раз при смене владельца автомобиля. Уже в мае этот код необходим не только при регистрации, но и при продаже автомобиля.

С 1 мая его автоматически будут выдавать, если автомобиль сейчас зарегистрирован в Литве. Владельцам ничего дополнительно делать не придется.

Свой код можно узнать по интернету или в отделении Regitrа.

"Если автомобиль находится на территории Литвы, но он снят с учета или еще не зарегистрирован, то дается переходный период до 31 июля 2021 года. Т.е. у владельца есть три месяца на то, чтобы обратиться в Regitrа и получить этот код. Но если человек хочет продать или зарегистрировать автомобиль, рекомендуется не ждать 31 июля.

Если автомобиль куплен за границей, но еще не ввезен в Литву, то владелец должен получить код до ввоза. Планируется, что услуга декларации будет предоставляться по интернету бесплатно. Информация о расценках на такие услуги в Regitrа появится позже. Цена на регистрацию автомобиля останется прежней", – указали представители Regitrа.