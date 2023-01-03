Торговцам лекарствами за картельное соглашение по торговым надбавкам в Литве назначен штраф в размере 72 млн. евро

Антимонопольная служба (АС) выяснила, что в 2017 г., когда Минздрав решил оценить, надо ли менять оптовые и розничные торговые наценки на лекарственные препараты, он обратился в ЛАА с просьбой о предоставлении предложений по наценкам, в основе которых лежат экономические подсчеты.

При посредничестве ЛАА компании, торгующие лекарствами между собой согласовали торговые наценки на компенсируемые лекарства, представленные Минздраву, как якобы обоснованные расходами в рамках деятельности компаний.

Позже конкуренты вместе подготовили документ, который якобы должен был показать, что только если Минздрав утвердит эти наценки, компании смогут удержаться на рынке.

В документе было указано, что прибыль прототипа аптеки до уплаты налогов при использовании наценок, переданным Минздраву через ЛАА равняется 0, а прибыль с действовавшими тогда наценками – отрицательная и станет еще меньше, если изменится порядок компенсации лекарств.

Переписка ЛАА с компаниями показала, что они стремились акцентировать - если торговые наценки не изменятся, то будет закрыта убыточная часть деятельности аптек.

Однако АС выяснила, что торговые наценки, о которых договорились конкуренты, не только погашали расходы компаний, но и гарантировали дополнительную прибыль. Об этом свидетельствует и внутренняя коммуникация компаний, в которой подчеркивается, что при установке наценок важен и 1 цент, который приносит 90 000 евро в год.

АС констатировала, что ЛАА и компании, торгующие лекарствами, такими действиями значительно повлияли на решение Минздрава в вопросе установки торговых наценок.

Минздрав не располагал информацией о расходах торгующих лекарствами компаний, поэтому опирался на наценки, о которых договорились ЛАА и компании, позже Минздрав согласовал некоторые поправки с ЛАА и утвердил торговые наценки. Такие наценки на компенсируемые препараты вступили в силу с 1 июля 2018 г. и действуют до сих пор.

Позже Минздрав утвердил дополнительное регулирование, в соответствии с которым, если аптека хочет, конкурируя, снизить наценку, ей будут выплачивать пропорционально меньшую часть стоимости препарата из Фонда обязательного страхования здоровья. Такое регулирование упразднило экономический повод для конкуренции, наценки по сути стали фиксированными.

АС пришла к выводу, что после того как конкуренты договорились о наценках на компенсируемые лекарства, и их утвердил Минздрав, была ограничена конкуренция среди хозсубъектов, распространяющих компенсируемые лекарства на оптовом и розничном уровне.

"Так торгующие лекарствами компании, действуя вместе, повлияли на Минздрав в вопросе установки наценок: если бы конкуренты предоставили министерству информацию самостоятельно, если бы не договорились о торговых наценках между собой, то наценки могли бы и меньше", – сказано в пресс-релизе АС.

То обстоятельство, что цены (или наценки) устанавливаются с помощью законодательных актов, не значит, что компании не могут конкурировать. Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) указал, что компании могут конкурировать, предоставляя самостоятельные предложения и данные о возможных размерах цен госучреждению и так влиять на устанавливаемые цены.

Суд Европейского союза также констатировал, что нарушением правил конкуренции может считаться случай, когда несколько компаний договариваются о предоставлении согласованной, необъективной информации госучреждениям с целью последующего принятия решения таким учреждением.

С учетом масштабов зафиксированного нарушения АС назначила штрафы: ЛАА – 7380 евро, EVD – 2 746 720 евро, Siromed Pharma – 11 210 евро, Eurovaistinė – 27 483 740 евро, EVRC – 1 273 310 евро, Limedika – 7 423 360 евро, Gintarinė vaistinė – 16 701 640 евро, Tamro – 9 267 520 евро, Benu vaistinei Lietuva – 7 722 900 евро.

АС решила обратиться в Минздрав с предложением оценить действительно ли необходимо и пропорционально действующее правовое регулирование, которым была ограничена конкуренция - лишение части выплат, если компания снижала установленные наценки, если нет – предлагается изменить этот регламент, а также заново установить оптовые и розничные размеры наценок на компенсируемые лекарства.

Кроме того, было решено обратиться в правительство с предложением инициировать поправки к закону о фармации и другим законам, чтобы утвердить ясные и прозрачные критерии установки наценок на компенсируемые лекарства, а также механизмы предоставления данных принимающим решения ведомствам.

Постановление АС может быть обжаловано в Административном суде Вильнюсского округа в течение месяца со дня публикации решения на сайте АС.

Литовская ассоциация аптек: так ограничивают деятельность ассоциации

В ответ на принятое АС решение Литовская ассоциация аптек (ЛАА) и ее члены (Benu, Eurovaistinė и Gintarinė vaistinė) представили пресс-релиз, в котором сказано, что такое решение абсолютно необоснованно. По данным ЛАА, не было никаких незаконных соглашений, никаких нарушений.

"Мы расцениваем такое решение АС как несоответствующее действующим в Литве и ЕС законам. Это решение и финансовые санкции ЛАА опротестует в суде. Поскольку мы не нарушали закон о конкуренции, у нас нет сомнений в том, что суд примет благоприятное нам решение.

АС 4,5 года вела расследование, в результате которого пришла к выводу, что ЛАА и ее члены в 2017 году якобы составили картельное соглашение, чтобы косвенно установить наценки на компенсируемые лекарства и так ограничить конкуренцию.

Это неправда. Никаких незаконных соглашений не было. были подготовлены на основе публичных данных с рынка, члены ЛАА не обменивались никакой коммерческой и конфиденциальной информацией. Эти предложения от имени ассоциации мы передали с соблюдением всех законов, гарантирующих участие ассоциации в подобных процедурах принятия законов.

Изменение наценок в 2017 году инициировал сам Минздрав, а не ЛАА или ее члены. Для решения этого вопроса в Минздраве была создана рабочая группа, в которую входили представители ассоциаций пациентов, госучреждений, других учреждений и представители ЛАА. В этой группе мы участвовали на правах наблюдателей, в принятии решений непосредственного участия мы не принимали.

Мы подготовили общее предложение на основе подсчетов членов ассоциации, в основе которых лежали публично доступные рыночные данные. Это предложение никак не ограничило конкуренцию, все дискуссии между членами ЛАА проходили в рамках соблюдения законов. Подготовленное предложение мы предоставили рабочей группе – это обычное участие ассоциации в процессе принятия законов, никаких не умаляющее конкуренцию. Нашу модель наценок рабочая группа Минздрава отклонила.

Иными словами, нас обвиняют в том, что в процессе принятия закона мы представили общее предложение от ассоциации, собрав перед этим данные ее членов и обобщив их. Естественно, что, участвуя в рабочей группе, мы представили нашу позицию, ведь цель ассоциации - представление интересов ее членов в таких процессах. Подчеркивая, что ЛАА участвовала, участвует и будет участвовать в рабочих группах, создаваемых госучреждениями, куда ее приглашают и где решаются вопросы, касающиеся деятельности аптек в Литве.

Поэтому решение АС актуально не только для нашего сектора. После такого решения возникает вопрос, как в будущем придется работать всем ассоциациям, представляющим интересы бизнеса, как они смогут выполнять конституционное право участия в процессах принятия законов, если предоставление обобщенных предложений может считаться нарушением закона о конкуренции", – сказала глава ЛАА Кристина Неманюте-Гаге.

Гендиректор Gintarinė vaistinė и ЗАО Limedika Рута Багдонавичене сказала, что их позиция по этому вопросу ясная и однозначная: закон не нарушали, ни в каких картельных соглашениях не участвовали.

"Поэтому мы используем все правовые возможности для опровержения этих обвинений и обоснованности назначенных штрафов", – указала Багдонавичене.

Пресс-секретарь Eurovaistinė Роланда Липнявичюте также сказала, что решение АС необоснованное, и компания его обжалует.