Ходьба улучшает наше физическое и эмоциональное здоровье, а с этого дня – поможет сэкономить. Вы только подумайте! Вы приходите в магазин, берете овощи и фрукты, у кассы сканируете штрих-код в телефоне и обмениваете его на 20% скидку.
"Идея мотивировать людей ходить у меня родилась 6 лет назад, когда зародилась идея приложения #walk15. Сегодня для меня – исторический день и воплощение идеи, которая родилась 6 лет назад", – сказала создатель приложения #walk15 Мусвидайте.
С 4 сентября до конца месяца с помощью приложения #walk15 в 78-ми магазинах Iki во всей Литве можно будет покупать овощи и фрукты со скидкой: 20 000 шагов можно обменять на 20% скидку! "Движение – неотъемлемая часть здорового образа жизни. А отличное самочувствие жителей – наш приоритет.
В наших магазинах есть большой ассортимент полезных и свежих продуктов, мы организуем разные акции, связанные с ходьбой. Мы хотим побудить наших покупателей больше двигаться, формировать привычки здорового образа жизни и есть больше овощей и фруктов, поэтому они смогут получать скидку за пройденное расстояние", – сказала представитель Iki Вайда Будрене.
Подробную информацию об акции можно найти на https://walk15.lt/iki-zingsniu-pinigine/
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