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Торговая сеть Maxima информирует, что в пасхальное воскресенье магазины не будут работать по всей Литве, а в понедельник будут работать по обычному графику.
Maxima
Maxima

"Пасха - самый главный праздник весны, который мы отмечаем в кругу близких, поэтому несколько лет назад мы приняли решение, чтобы все работники сети Maxima могли отдыхать в этот день, проводить время с семьей. Покупателей просим заранее планировать покупки, – сказала представитель Maximа Люсана Кривоне.

В этом году Страстная пятница будет 7 апреля, а Пасху будем праздновать 9 апреля.

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