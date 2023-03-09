"Пасха - самый главный праздник весны, который мы отмечаем в кругу близких, поэтому несколько лет назад мы приняли решение, чтобы все работники сети Maxima могли отдыхать в этот день, проводить время с семьей. Покупателей просим заранее планировать покупки, – сказала представитель Maximа Люсана Кривоне.
В этом году Страстная пятница будет 7 апреля, а Пасху будем праздновать 9 апреля.
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