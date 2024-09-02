Топливо в Литве продолжает дешеветь

На прошлой неделе в Литве продолжило дешеветь топливо: цены на бензин снизились на 0,8 проц., на дизельное топливо – на 0,6 проц. По данным Литовского агентства энергетики (ЛАЭ), цена на биотопливо по сравнению с прошлой неделей выросла на 1,17 проц. и достигла 18,97 евро/МВтч, однако биотопливо все равно остается дешевле, чем в прошлом году.