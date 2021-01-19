Брокер Игнас Тишкус в свое время сказал Delfi, что в Паланге весной покупали все и за любые деньги. Сегодня брокер компании Ober-Haus Ауримас Петрикас отмечает, что такой спрос привел и к росту цен на недвижимость в Паланге.

"Цены в Паланге составляли около 3500 евро/кв. м, а сейчас это около 5100 евро/кв. м за то же жилье", – сказал он, заметив, что цена практически выросла до цен в Неринге до пандемии.

Те, кто еще хочет купить недвижимость у моря, не должны опускать руки. Еще есть места, где цены не кусаются, но не всем понравятся условия, которые там есть.

Летом прошлого года все чаще упоминали о населенном пункте Кунигишкес, под Палангой. Туда раньше жители Литвы ездили отдыхать в надежде на тишину и покой, но, кажется, это время кануло в Лету. Район стаи застраивать, поэтому прежней тишины здесь не найти.

По словам Петрикаса, строительство в Кунигишкес началось в 2015-2016 гг. Сначала строили дома, потом коттеджи, а сейчас - квартиры. По прогнозам, район будет расширяться.

В 2015 г. цена кв. м жилья в Кунигишкес была 700-800 евро, а сейчас составляет 2200 евро (это в два раза меньше, чем в Паланге, которая находится в 15 км от Кунигишкес).

"Там есть свободные территории, похоже, Кунигишкес станет отдельным районом, как Швянтои. Если удастся наладить инфраструктуру, появится аптека, поликлиника и т.д. Кафе и магазины там есть, но инфраструктуры не хватает. Похоже, этот район перестанет быть местом покоя", – сказал Петрикас.

Он сказал, что жилье здесь подыскивают молодые и состоятельные семьи. В основном покупают второе жилье и недвижимость для инвестиций.

По словам Петрикаса, на фоне спроса на жилье на взморье, вполне вероятно, что недвижимость в Кунигишкес в ближайшие несколько лет подорожает: "Вижу большую перспективу. Через год-полтора и в Кунигишкес жилье будет стоить 3000-4000 евро/кв. м. Думаю, недвижимость там привлекательна и для спекулянтов, которые потом перепродадут ее дороже. Ведь цены растут значительно и быстрыми темпами".

Значит, жилье на взморье еще можно будет купить. но надо смириться с тем, что вокруг будут строить все новые дома.