Thermo Fisher Scientific открывает новое производственное здание в Вильнюсе

В помещениях площадью 5,5 тыс. кв. метров будет производиться больше реагентов для компаний, развивающих вакцины и терапевтические препараты, в том числе - и вакцины от COVID-19, сообщило предприятие.
"Этот проек развития свидетельствует о потенциале нашей страны - начиная с прогрессивных научных исследований, подготовки молодых талантов и заканчивая нашей способностью вместе с литовскими партнерами проводить в жизнь проекты в течение очень короткого времени", - сказал для пресс-релиза гендиректор Thermo Fisher Scientific Baltics Альгимантас Маркаускас.
Компания Thermo Fisher Scientific Baltics весной прошлого года начала производить реагенты для тестов на COVID-19.
В новом здании создано почти 150 новых рабочих мест. На предприятии занято в общей сложности 1,3 тыс. человек.
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