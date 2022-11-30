Как говорится в сообщении экспертов, стоимость компании за год увеличилась на 39% , или на 1,7 млрд евро. Она превзошла прошлогоднего лидера - оператора торговой сети Vilniaus prekyba, занявшего второе место в исследовании этого года - ее стоимость за год выросла примерно на 1% - с 4,7 млрд до почти 4,8 млрд евро.
Восемь литовских компаний вошли в тридцатку самых ценных компаний стран Балтии, составленную экспертами инвестиционно-банковской компании Confidentus, латвийской финансовой консалтинговой компании Prudentia и представительств фондовой биржи Nasdaq в Вильнюсе, Риге и Таллинне.
"В течение года список самых ценных компаний стран Балтии со штаб-квартирой в Литве сократился с десяти до восьми, и в нем появилось больше эстонских компаний, но литовские компании продолжают сохранять лидирующие позиции в списке", – утверждает в сообщении эксперт по инвестиционному банкингу, партнер Confidentus Криступас Кукарскас.
По его словам, стоимость включенных в список литовских компаний в этом году самая высокая, за год она увеличилась на 10% - с 17 млрд до 18,7 млрд евро.
Пятое место в списке занимает госэнергоходинг Ignitis grupe (2,243 млрд евро), восьмое место - ME investicija, владеющая транспортным холдингом Girteka Holding (1,643 млрд евро), девятое место - государственная железнодорожная группа Lietuvos gelezinkeliai (1,451 млрд евро).
Список 30 самых ценных компаний составляется во второй раз. Около тысячи компаний были оценены экспертами после проведения их финансового анализа, оценки публичной информации об акционерах, составе советов директоров, обеспечении равных возможностей, социальной и экологической ответственности и других факторов.
В ходе исследования оценивались только общедоступные данные компаний, зарегистрированных в странах Балтии, поэтому в список не вошли некоторые технологические стартапы и "единороги".
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