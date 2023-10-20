Tez Tour больше не будет летать в Шарм-эш-Шейх

"В ближайшее время мы не видим перспективы развития туризма в этом регионе. Мы следим за изменением предпочтений путешественников и их пожеланиями, поэтому, чтобы как можно скорее восполнить потребности на зимний сезон, будем концентрироваться на других направлениях – Хургада, Тенерифе, Мадейра, ОАЭ", – сказал глава Tez Tour Александр Суков.

По его словам, с 3 ноября компания будет только возвращать отдыхающих из Шарм-эш-Шейха. Всем, кто планировал туда лететь после 3 ноября, предлагают Хургаду на западном берегу Красного моря.

Клиенты смогут выбрать и другие поездки Tez Tour, например, в Анталью, Тенерифе, на Мадейру, ОАЭ.