Теперь Литва - официальная страна виноградарей

Это открыло возможность зарегистрировать виноградники и получить поддержку ЕС (до сих пор виноградарство в Литве не поддерживалось), говорится в сообщении ГПВС.
В настоящее время Министерство сельского хозяйства Литовской Республики готовит специальный пакет поддержки для виноделов. На эту поддержку смогут претендовать малые производители винных сортов винограда, производящие вино. По данным на 2021 год, в Литве насчитывается одиннадцать виноградарских хозяйств, три из которых занимаются производством вина.
Поддержка может быть использована для покупки оборудования и реконструкции зданий. Это отличная возможность не только обновить инфраструктуру, но и эффективно планировать развитие хозяйства.
ГПВС напоминает, что виноделы, чтобы продавать свое вино из любого сырья, должны стать субъектами обработки пищевых продуктов. Субъект обработки пищевых продуктов утверждается и регистрируется территориальными департаментами ГПВС.
Зарегистрированные виноделы вносятся в действующий список субъектов обработки пищевых продуктов. Этот список составляется в соответствии с фактическим или планируемом местом деятельности субъекта. Документы можно подать удобным способом: по почте, электронной почте или по прибытии в территориальный департамент ГПВС.
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