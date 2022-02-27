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Telia в воскресенье остановила ретрансляцию всех российских каналов, причина - возможные санкции ЕС и США. 4 из 40 российских каналов не показывали уже с пятницы, по распоряжению Комиссии ЛРТ.
Telia televizija
Telia televizija
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"Из-за возможных санкций в отношении владельцев каналов мы останавливаем ретрансляцию всех российских каналов. Мы еще раз просим Комиссию ЛДР как можно скорее оценить, какой из российских каналов и поставщиков не нарушает законы Литвы и ЕС и может быть представлен на литовском рынке", – сказал представитель Telia Нортаутас Луопас.

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В пятницу Telia по указанию Комиссии ЛРТ прекратила ретрансляцию каналов "Первый Балтийский", "НТВ Мир", "Планета РТР" и TVCi.

Решение об ограничении этих каналов будет действовать 3-5 лет, зависит от конкретного канала.

В четверг компания Telia бесплатно включила в пакет своих клиентов международных информационных каналов. Отныне все зрители Telia TV – даже те кто пользуются бесплатным пакетом "Старт" – могут бесплатно смотреть: CNN, BBC World News, Euronews RU, Euronews ENG, Deutsche Welle, RTL, Sky News, France24 English, France24 Francais и CNBC.

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