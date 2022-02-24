Telia и Tele2 включают бесплатную связь с Украиной

Бесплатно смогут звонить и писать смс-сообщения все частные и бизнес-клиенты Telia, как звонящие из Украины, так и те, кто будет звонить по украинским номерам.

"Начало военных действий в Украине представляет реальную опасность для людей, находящихся в этой стране. Мы включаем нулевой тариф на звонки и смс-сообщения в и из Украины, чтобы находящиеся там люди могли оперативно получать необходимую информацию и связаться с нужными людьми или учреждениями, а литовцы, у которых есть в Украине близкие и знакомые, могли беспрепятственно с ними общаться", – сказал представитель Telia Даниэль Карпович.



Клиенты Telia смогут бесплатно связаться со своими близкими и друзьями в Украине как по мобильной так и по фиксированной связи. Находящиеся в Украине люди смогут бесплатно звонить и присылать смс-сообщения в Литву, принимать входящие звонки, звонить и писать на украинские номера.

Бесплатные звонки и смс-ки в сети Telia будут доступны абонентам фиксированной связи и мобильной связи, включая планы Ežis и Extra.

В сети Tele2 – бесплатные звонки в Украину

Tele2 также компенсирует звонки и сообщения в Украину всем своим клиентам.



"Мы являемся свидетелями событий, которые сложно осознать в свободном демократическом мире. Перед лицом этих больших испытаний мы делаем то, что можем – помогаем клиентам поддержать связь с близкими", – сказал гендиректор Tele2 в странах Балтии Пятрас Масюлис.

Звонки будут компенсировать с полуночи 24 февраля.