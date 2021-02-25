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Тающий снег вскрыл строительный брак на площади им. Йонаса Басанавичюса. После того как растаял снег, жители стали делиться фотографиями с этой площади.
Jono Basanavičiaus aikštė
Jono Basanavičiaus aikštė
© Skaitytojo nuotr.

Площадь им. Й.Басанавичюса была открыта в столице Литвы в ноябре 2018 года. В ходе реконструкции оборудовали коммуникации, уложили плитку, оборудовали скамейки, установили новые урны и фонари.

Всего работы обошлись муниципалитету в 570 000 евро.

Сегодня площадь выглядит неважно - поверхность ее деформирована.

Представитель муниципалитета Виргиниюс Паужа сказал, что им об этой ситуации известно.

"Подрядчик, который провел реконструкцию, дал гарантию на 5 лет, поэтому работы по приведению площади в порядок дополнительно стоить не будут", – сказал он заметив, что проблему устранят сразу же, как только позволят погодные условия.

Подрядчик - компания Akordas-1.

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