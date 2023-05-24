Тарифы независимых поставщиков электроэнергии за неделю почти не изменились

Цены в фиксированных тарифных планах находятся под влиянием тенденций на бирже электроэнергии: средненедельная цена на электроэнергию на бирже Nord Pool сохраняет стабильность четвертую неделю подряд – 0,08 евро/кВтч.

За эту неделю, по сравнению с предыдущей, незначительные (менее 0,6 проц.) корректировки тарифов на электроэнергию в фиксированных тарифных планах внесли два независимых поставщика – Elektrum Lietuva и Ignitis. Enefit оставил цены на электроэнергию для потребителей без изменений.

Тарифы на электроэнергию в фиксированных тарифных планах, предлагаемых всеми тремя поставщиками, колеблются в пределах 0,19-0,34 евро/кВтч (двухзоновые) и 0,25-0,33 евро/кВтч (однозоновые). Средняя стоимость 1 кВтч в планах с фиксированной ценой на электроэнергию (на 24 месяца и 36 месяцев) составляет 0,267 евро/кВтч (двухзоновые) и 0,276 евро/кВтч (однозоновые).

На данный момент 12-месячные и 36-месячные фиксированные тарифные планы предлагаю по одному поставщику (Ignitis и Elektrum Lietuva соответственно), 6-месячные и 24-месячные – по два поставщика (соответственно Elektrum Lietuva и Enefit и Ignitis и Enefit).

Средняя стоимость электроэнергии на бирже Nord Pool в период с 1 по 23 мая составляла 0,080 евро/кВтч без НДС, что на 19 проц. выше средней апрельской цены, тем не менее в настоящее время она остается сравнительно низкой и стабильной. Как уже сообщила ЛАЭ, в апреле среднемесячная оптовая цена на электроэнергию на бирже Nord Pool составила 0,067 евро/кВтч без НДС, что на 24 проц. ниже средней мартовской биржевой цены, которая составила 0,089 евро/кВтч без НДС.

Как известно, в первом полугодии текущего года государство покрывает для жителей часть цены на электроэнергию, превышающую 28,5 цента за кВт. Минэнерго предлагает во втором полугодии отказаться от компенсации расходов на электроэнергию. Это предложение должно получить одобрение правительства.

После вступления в силу поправок к закону об электроэнергетике независимые поставщики электроэнергии смогут в одностороннем порядке менять условия договора, снижая высокие тарифы в фиксированных тарифных планах для потребителей.

ЛАЭ напоминает, что стоимость гарантийного электроснабжения (план "Стандартный") с 1 мая составляет 0,169 евро/кВтч (однозоновый), а также 0,181 евро/кВтч и 0,141 евро/кВтч (двухзоновые). Это примерно на 15 проц. дешевле гарантийного электроснабжения в апреле.