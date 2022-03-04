Новый регламент Совета ЕС предусматривает, что из Беларуси в ЕС запрещено ввозить древесину и изделия из нее, древесный уголь, цемент и изделия из него, бетон, железо и сталь, а также изделия из них, каучуковые изделия, в том числе и покрышки.
Как утверждает департамент, экспорт этих товаров в ЕС возможен только на основании заключенных до 4 марта договоров, они будут действовать до 2 июня. К этому времени предприниматели должны завершить сделки.
Впервые санкции для некоторых важных экспортных продуктов Беларуси, включая калийные удобрения, ЕС ввел в июне прошлого года в ответ на расправу режима с оппонентами и принуждение к посадке в Минске летевшего в Вильнюс пассажирского самолета.
Предотвращен вывоз стратегических товаров в Беларусь
В среду вечером таможенники на пункте пропуска Медининкай Вильнюсской территориальной таможни задержали фуру, пытавшуюся вывезти в Беларусь товары двойного стратегического назначения - 33 поддона с запчастями для транспортных средств.
2 марта, примерно в 18 час., приехавший на пункт пропуска Медининкай на грузовом автомобиле Mercedes Benz гражданин Беларуси декларировал, что везет в Беларусь груз одного литовского предприятия - запчасти для машин.
Эти запчасти - автомобильные компрессоры, прокладки и др., - относятся к категории товаров стратегического назначения.
"К вывозу таких товаров с территории Литовской Республики в третьи государства предъявляются специальные требования, эти товары можно вывозить только на основании лицензии Министерства экономики и инноваций, ответственного за экспорт стратегических товаров (товаров двойного назначения и военного оборудования)", - говорится в сообщении.
Груз и машина были задержаны. В отношении водителя Mercedes Benz после допроса избрана мера пресечения - подписка о невыезде, у него также были изъяты документы.
В Вильнюсском отделении Криминальной службы таможни начато досудебное расследование о контрабанде стратегических товаров.
Уголовный кодекс за вывоз товаров стратегического назначения без специального разрешения предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.
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