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Департамент таможни сообщил, что с пятницы вступили в силу новые ограничения для экспорта белорусских товаров в Евросоюз.
Muitinė
Muitinė
© DELFI / Kiril Čachovskij

Новый регламент Совета ЕС предусматривает, что из Беларуси в ЕС запрещено ввозить древесину и изделия из нее, древесный уголь, цемент и изделия из него, бетон, железо и сталь, а также изделия из них, каучуковые изделия, в том числе и покрышки.

Как утверждает департамент, экспорт этих товаров в ЕС возможен только на основании заключенных до 4 марта договоров, они будут действовать до 2 июня. К этому времени предприниматели должны завершить сделки.

Впервые санкции для некоторых важных экспортных продуктов Беларуси, включая калийные удобрения, ЕС ввел в июне прошлого года в ответ на расправу режима с оппонентами и принуждение к посадке в Минске летевшего в Вильнюс пассажирского самолета.

Предотвращен вывоз стратегических товаров в Беларусь

В среду вечером таможенники на пункте пропуска Медининкай Вильнюсской территориальной таможни задержали фуру, пытавшуюся вывезти в Беларусь товары двойного стратегического назначения - 33 поддона с запчастями для транспортных средств.

2 марта, примерно в 18 час., приехавший на пункт пропуска Медининкай на грузовом автомобиле Mercedes Benz гражданин Беларуси декларировал, что везет в Беларусь груз одного литовского предприятия - запчасти для машин.

Эти запчасти - автомобильные компрессоры, прокладки и др., - относятся к категории товаров стратегического назначения.

"К вывозу таких товаров с территории Литовской Республики в третьи государства предъявляются специальные требования, эти товары можно вывозить только на основании лицензии Министерства экономики и инноваций, ответственного за экспорт стратегических товаров (товаров двойного назначения и военного оборудования)", - говорится в сообщении.

Груз и машина были задержаны. В отношении водителя Mercedes Benz после допроса избрана мера пресечения - подписка о невыезде, у него также были изъяты документы.

В Вильнюсском отделении Криминальной службы таможни начато досудебное расследование о контрабанде стратегических товаров.

Уголовный кодекс за вывоз товаров стратегического назначения без специального разрешения предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

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