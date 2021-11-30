Как информировала во вторник таможня, груз возвращен, потому что в отношении завода "БЕЛАЗ" введены санкции Евросоюза (ЕС) на продажу и поставки товаров.
Груз запчастей весом почти 15 тонн должен был следовать в Боснию и Герцеговину. Его проверили на пункте пограничного контроля Медининкай, стоимость груза – более 214 тыс. долларов США.
В сентябре через Клайпедский порт не было разрешено вывезти еще один груз этого белорусского акционерного общества – 18 контейнеров с запчастями для четырех самосвалов "БЕЛАЗ", тогда груз должен был следовать в Чили.
Белорусский производитель автомобилей "БЕЛАЗ" в июне этого года был включен в четвертый пакет санкций ЕС. Эти санкции были введены после того, как минский режим принудил к посадке пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, а также задержал активиста оппозиции Романа Протасевича.
В настоящее время ЕС рассматривает уже пятый пакет санкций для Беларуси в ответ на организуемую минским режимом нелегальную миграцию в Литву, Латвию и Польшу.
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