Таможня ужесточает контроль: в списке – несколько десятков товаров

Таможня сообщает, что эти списки были переданы бизнес-ассоциациям и их представителям.
Такое решение было принято для более эффективного возможных попыток обхода международных санкций.
"С 5 июня 2023 г. Литовская таможня уже применяет меры ужесточенного контроля. Однако статистика показывает, что наблюдается параллельный импорт некоторых товаров в Россию и Беларусь, поэтому таможня вовлекает в процесс представителей бизнеса, которые, предъявляя декларацию производителя должны будут гарантировать прозрачность доставок конечному заказчику", – сообщается в пресс-релизе.
Декларации производителей будут требовать на таможне с 3 июля 2023 года при процедуре экспорта и реэкспорта товаров, а с 17 июля – и на таможенных пунктах, работающих на границе.
Литовская таможня отмечает, что лица, которые прямо или косвенно выполняют формальности, связанные с внесенными в список товарами, должны будут предъявлять специальный документ на экспортируемые или реэкспортируемые товары. Этот документ должен подтверждать:
1) что предприниматель знает, кто является продавцом товаров и его покупателем в третьей стране, и заключенный между этими сторонами договор не вызывает подозрений/не является обходом санкций;
2) что он знает, что товары транзитом будут перевозить через Беларусь/Россию в третью страну и он уверен в том, что во время транзитной перевозки товар не перепродадут, не перегрузят в другую машину, не заменят прицеп;
3) что ему известен конечный получатель товаров и цель их конечного использования в третьей стране, что производитель товаров уверен в том, что товары не будут использованы для нарушения санкций.
Сообщается, что если таможня такой документ не получит, товары из ЕС не смогут вывезти.
Кроме того, если возникнет подозрение, таможня может обращаться в компетентные ведомства страны-производителя для подтверждения аутентичности документа.