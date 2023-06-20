Таможня ужесточает контроль: в списке – несколько десятков товаров

1) что предприниматель знает, кто является продавцом товаров и его покупателем в третьей стране, и заключенный между этими сторонами договор не вызывает подозрений/не является обходом санкций;

2) что он знает, что товары транзитом будут перевозить через Беларусь/Россию в третью страну и он уверен в том, что во время транзитной перевозки товар не перепродадут, не перегрузят в другую машину, не заменят прицеп;

3) что ему известен конечный получатель товаров и цель их конечного использования в третьей стране, что производитель товаров уверен в том, что товары не будут использованы для нарушения санкций.