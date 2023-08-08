Таможня: экспорт товаров двойного назначения через Литву сократился на 40%

В конце июня Правительство добавило в Национальный список контролируемых товаров двойного назначения 57 категорий товаров двойного назначения, перемещение которых по территории Литвы ограничено или запрещено. Новые запреты действуют с 3 июля по 2 января.

"Гораздо большее падение экспорта из стран Евросоюза через границы Литвы, то есть более 70 проц. В пересчете на евро, в июле, по сравнению с маем, Евросоюз экспортировал товаров на 250 млн. евро меньше, чем раньше", – подчеркнул Д. Жвиронас.

При этом экспорт таких товаров через Литву в Беларусь или Россию из стран Евросоюза упал на 70 проц.

"На сегодняшний день у нас 117 случаев экспортного невыпуска", - сказал он.

"Нашей целью было обеспечить превенцию. Мы действительно можем порадоваться, что наша мера сработала, потому что экспорт рисковых товаров по сравнению с маем сократился на 40 проц. Это действительно большая цифра", - во вторник журналистам сказал гендиректор Департамента таможни Дарюс Жвиронас.

Всего за первый месяц ужесточения регулирования таможня предотвратила 117 попыток вывоза, реэкспорта или транзита запрещенных товаров через границу Литвы в эти страны.

По словам Д. Жвиронаса, таможня не разрешает вывоз в Беларусь и Россию такой продукции, как детали самолетов, станки, полупроводники, микросхемы и т. д. – технологии, которые можно использовать как в гражданской, так и в военной сфере.

Старший советник Отдела таможенных процедур Департамента таможни Роландас Юргайтис сообщил журналистам, что, поскольку таможня ужесточает меры контроля, экспортеры товаров двойного назначения выбирают другие направления экспорта или отказываются от такого экспорта.

Требуют от производителей подтверждения того, что они знают, как используются их товары



По словам таможни, при декларировании товаров, планируемых ввезти через границу в Россию и Беларусь, с 3 июля сотрудникам таможни должны предъявляться декларации производителя – документ, подтверждающий, что производители товаров двойного назначения знают, что их продукция везется в Беларусь и Россию, и как они могут использоваться.