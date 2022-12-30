Такого уже давно не было: в Литве на рынке – отрицательная цена на электричество

На бирже Nord Pool в пятницу утром средняя цена на электричество на субботу (на 4–6 часа) колеблется в пределах от -1 до -4 центов за МВт. Средняя цена для Литвы – всего 11,46 евро за МВт, такого не было уже давно.

Эксперт в сфере энергетики Мартинас Нагявичюс сказал, что такая цена - результат того, что предложение превышает спрос, структура производства, теплая погода и другие факторы.

Nord Pool birža, Lietuvos kainų zona gruodžio 31-ai dienai

"Уменьшился спрос, выросло предложение, дует ветер, больше электричества производят ГЭС в Скандинавии. Шведы недавно запустили ядерный реактор, до этого он стоял. И Рождество – снизился спрос. Полуотпуск", – заметил Нагявичюс.

Сколько все это будет длиться, зависит от погоды, но долго цены не будут низкими.

Эксперт заметил, что отрицательная цена не означает, что потребителям заплатят за то, что они пользуются электричеством, но счета будут меньше, особенно это касается клиентов, у которых стоят умные счетчики и действует почасовой учет.

Нагявичюс сказал, что таким клиентам стоит приобрести аккумулятор.

"При таком тарифе стоит зарядить аккумулятор, а потом использовать электричество днем", – сказал он.