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Жители перестали покупать новое жилье, отмечают аналитики рынка недвижимости. По их словам, это связано с резким ростом цен на жилье и отсутствием предложения. Утверждается, что если такие тенденции сохранятся, вскоре мы можем увидеть более выраженные изменения цен на недвижимость, сообщает LNK.
Такого количества продаж новых квартир за последние 10 лет еще не было: это повлияет на цены
© DELFI / Kiril Čachovskij

"В июле в Вильнюсе, можно сказать, было пусто. Если раньше в Вильнюсе продавалось 400-500 квартир в месяц, то в июле было продано только 60", - сказал Мартинас Жибуда, заместитель генерального директора EIKA.

По оценкам аналитиков, в июле новых квартир было продано на 86% меньше, чем за тот же период прошлого года. Всего в Вильнюсе было куплено 79 квартир, в Каунасе – 45, в Клайпеде – только 9 квартир в новостройках.

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"Того количества продаж, которое у нас было в июле, не было за все последние 10 лет, кроме апреля 2020 года, когда началась пандемия", - сказал председатель правления Hanner Арвидас Авулис.

Продажи квартир находятся почти на рекордно низком уровне из-за низкого предложения.

"В 2019 году мы говорили о 5000 новых квартир в домах новой постройки в качестве предложения, поэтому по той же методике, только в этом году, включая коттеджный сегмент, чуть больше 3500 единиц жилья", — сказал руководитель отдела инвестиций и анализа Inreal Томас Совиюс Квайницкас.

Однако на покупателей больше всего влияют цены на недвижимость, которые являются самыми высокими в истории.

Цена квадратного метра новой квартиры в Вильнюсе – 3,1 тыс. евро, в Каунасе – 1,7 тыс. евро.

"Некоторые опасаются более быстрого роста процентных ставок, отопительного сезона, непонятно, как будет разворачиваться война, много неопределенности", — пояснил эксперт рынка недвижимости Арнольдас Антанавичюс.

Сделки с еще не проданными квартирами также отменяется.

"Это не очень выраженное явление. В последние месяцы это происходило в пределах 20-30 квартир", - сказал Т. С. Квайницкас.

Предполагается, что жители не совсем перестали покупать дома, они просто откладывают эти покупки на какое-то время, либо выбирают более дешевые дома старой постройки.

"Моя версия — покупатели ушли на вторичный рынок и покупают квартиры не у застройщиков, а у людей. С февраля, с начала войны в Украине, рынок вторичного жилья вырос где-то на 10 процентов", - сказал М. Жибуда.

Снижение продаж жилья новой постройки означает для покупателей только одно – чаша весов склоняется в их пользу.

"Это уже дает некоторую выгоду потенциальным покупателям, и я думаю, что осенью мы сможем увидеть некоторые акции.

Поначалу застройщики не спешат снижать цены, но могут начаться такие акции, когда дарят парковку или бытовую технику", — сказал А. Антанавичюс.

Таким разговорам вторят и застройщики. Снижение продаж означает, что мы, наконец, возвращаемся к нормальной жизни после пика. Но получат ли покупатели выгоду с этого - сомнительно.

"Боюсь, что большинство покупателей скажут, что покупать нечего - и это еще не рынок покупателя. Но ожидать его можно будет примерно через полгода, когда проекты сдвинутся", — предсказал М. Жибуда.

По мнению аналитиков, если рынок новых квартир быстро не восстановится, цена может упасть.

"Если продажи не возобновятся, то можно ожидать более реальных изменений цен в сторону понижения, что будет выгодно и покупателям", - сказал А. Антанавичюс.

"Я не думаю, что есть много причин для падения цен на жилье, потому что, как я уже говорил, цены на строительные работы продолжают расти", - сказал А. Авулис.

Сейчас жители могут выбирать из почти 3200 жилых помещений новой постройки на первичном рынке, что примерно на 200 больше, чем месяц назад.

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