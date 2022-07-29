Такого фермеры не видели давно: хлеб подорожает

90% пшеничных полей фермера Арунаса Дирмейкиса залиты ливневыми дождями. Уцелело лишь небольшая площадь посевов. Фермер сказал, что такого еще не видел.
"Большая часть поля в воде. Если хотя бы на неделю установилась жара, чтобы подсушило снизу, тогда будет возможность что-то собрать с одной стороны. Чтобы так полегло все от дождя, 6-7 лет не видели", – сказал собеседник.
Он подчеркнул, что если дожди не прекратятся, зерно будет пригодно только на корм скоту.
"Земля влажная, если на улице дождь, зерно растет, но из-за чрезмерной влажности меняет свою структуру и становится непригодным в пищу", – сказал Дирмейкис.
Эксперт Она Аушкальнене, побывав в полях, сказала, сказала, что такое зерно непригодно в пищу, оно загрязнено.
"В почве живут всякие грибки, они влияют не только на химический состав, они повышают загрязнение", – сказала она.
Сейчас, по ее словам, урожай может спасти только солнечная неделя без осадков. Аушкальнене сказала, что урожай в этом году должен был быть исключительно хорошим, но дожди смешали все карты.
Фермер Данас Лауринавичюс сказал, что в этом году дождь испортил не только пшеницу, но и другие агрокультуры.
"Ячменя будет меньше. А пшеницы будет на 20-30% меньше, качество зерна будет хуже", – сказал он.
Плохое качество зерна, к сожалению, может повлиять на рост цен на хлеб. Глава VH Lietuva Мартинас Рустейка сказал, что пока в Литве и в мире на рынке зерновых оптимизма немного.
"Мировые цены диктуют подорожание хлеба. Расходы земледельцев выросли в несколько раз, а цена на зерно изменилась в два раза", – заметил собеседник.
Он сказал, что эксперты сейчас оценивают нанесенный фермерам ущерб.
"Мы видим, что в среднем поражены 30-90% полей", – подчеркнул Рустейка.
Оценивать ситуацию приехали и специалисты из Германии. Они сказали, что не думали увидеть такую печальную картину.
"Здесь очень много повреждений. Литва пострадала. В Германии мы иногда видим что-то похожее, но такого не было. У нас чаще бывают последствия града", – сказал Вилфрид Шлотт из Германии.
"В прошлом году за весь год фермерам в Литве выплатили 10 млн. евро. В этом году столько выплатили за 7 месяцев. И это не предел. На данный момент подсчитано меньше 40% ущерба, вероятно, в этом году выплатят около 15 млн. евро", – считает Рустейка.
Больше всего ущерба нанесено в Центральной и Северной Литве.
Прогноз погоды не радует: будут идти дожди, значит ущерба будет больше.
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