Такого фермеры не видели давно: хлеб подорожает

90% пшеничных полей фермера Арунаса Дирмейкиса залиты ливневыми дождями. Уцелело лишь небольшая площадь посевов. Фермер сказал, что такого еще не видел.

"Большая часть поля в воде. Если хотя бы на неделю установилась жара, чтобы подсушило снизу, тогда будет возможность что-то собрать с одной стороны. Чтобы так полегло все от дождя, 6-7 лет не видели", – сказал собеседник.

Он подчеркнул, что если дожди не прекратятся, зерно будет пригодно только на корм скоту.

"Земля влажная, если на улице дождь, зерно растет, но из-за чрезмерной влажности меняет свою структуру и становится непригодным в пищу", – сказал Дирмейкис.

Эксперт Она Аушкальнене, побывав в полях, сказала, сказала, что такое зерно непригодно в пищу, оно загрязнено.

"В почве живут всякие грибки, они влияют не только на химический состав, они повышают загрязнение", – сказала она.

Сейчас, по ее словам, урожай может спасти только солнечная неделя без осадков. Аушкальнене сказала, что урожай в этом году должен был быть исключительно хорошим, но дожди смешали все карты.

Фермер Данас Лауринавичюс сказал, что в этом году дождь испортил не только пшеницу, но и другие агрокультуры.

"Ячменя будет меньше. А пшеницы будет на 20-30% меньше, качество зерна будет хуже", – сказал он.

Плохое качество зерна, к сожалению, может повлиять на рост цен на хлеб. Глава VH Lietuva Мартинас Рустейка сказал, что пока в Литве и в мире на рынке зерновых оптимизма немного.

"Мировые цены диктуют подорожание хлеба. Расходы земледельцев выросли в несколько раз, а цена на зерно изменилась в два раза", – заметил собеседник.

Он сказал, что эксперты сейчас оценивают нанесенный фермерам ущерб.

"Мы видим, что в среднем поражены 30-90% полей", – подчеркнул Рустейка.

Оценивать ситуацию приехали и специалисты из Германии. Они сказали, что не думали увидеть такую печальную картину.

"Здесь очень много повреждений. Литва пострадала. В Германии мы иногда видим что-то похожее, но такого не было. У нас чаще бывают последствия града", – сказал Вилфрид Шлотт из Германии.

"В прошлом году за весь год фермерам в Литве выплатили 10 млн. евро. В этом году столько выплатили за 7 месяцев. И это не предел. На данный момент подсчитано меньше 40% ущерба, вероятно, в этом году выплатят около 15 млн. евро", – считает Рустейка.

Больше всего ущерба нанесено в Центральной и Северной Литве.

Прогноз погоды не радует: будут идти дожди, значит ущерба будет больше.