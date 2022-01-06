Сейчас сеть IKI ищет больше 400 работников. Больше всего не хватает кассиров, кондитеров, мясников, работников администрации. Кроме того, компании требуются финансовые аналитики, бизнес-аналитики, глава проекта по планированию акций.

Будрене считает, что работников в магазинах не хватает по двум причинам. Одна - система пособий не побуждает людей работать, а вторая - претендентов немного из-за того, что сохранились мифы о плохих условиях работы в магазинах.

"Говорят, будто бы работников не пускают в туалет, им не дают поесть, эксплуатируют и т.д. Это неправда. Наоборот – чтобы привлечь работников и удержать их, компания подстраивается под них. Учитывает пожелания работников в связи с тем, в каком магазине они хотели бы работать, подбирают более удобный график работы. Работникам предоставляют дополнительное страхование здоровья, возят на работу и с работы, если в этом есть необходимость, бесплатно кормят", – сказала Будрене.