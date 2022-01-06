aA
Ситуация очень сложная. По словам представителей сети IKI, работников не хватает, найти их сложно. "Поэтому мы предлагаем работникам гибкие условия, разные выгодные условия, можем сказать, что сейчас не работники подстраиваются под работодателя, а работодатель подстраивается под них", – сказала глава службы коммуникации Palink Вайда Будрене.
Parduotuvė Iki
Parduotuvė Iki
© DELFI

Сейчас сеть IKI ищет больше 400 работников. Больше всего не хватает кассиров, кондитеров, мясников, работников администрации. Кроме того, компании требуются финансовые аналитики, бизнес-аналитики, глава проекта по планированию акций.

Будрене считает, что работников в магазинах не хватает по двум причинам. Одна - система пособий не побуждает людей работать, а вторая - претендентов немного из-за того, что сохранились мифы о плохих условиях работы в магазинах.

"Говорят, будто бы работников не пускают в туалет, им не дают поесть, эксплуатируют и т.д. Это неправда. Наоборот – чтобы привлечь работников и удержать их, компания подстраивается под них. Учитывает пожелания работников в связи с тем, в каком магазине они хотели бы работать, подбирают более удобный график работы. Работникам предоставляют дополнительное страхование здоровья, возят на работу и с работы, если в этом есть необходимость, бесплатно кормят", – сказала Будрене.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Аналитик данных: после волны "омикрона" неиммунизированных жителей не останется (1)

Новый штамм "омикрон" уже доминирует в Литве . Аналитик...

Vytautas Landsbergis

Ландсбергис: проблема транзита белорусских удобрений раздута (20)

Резонанс, связанный с тем, что "Литовские железные...

"Delfi. Главное": Новый год напряженности от границ с Беларусью и Украиной до Казахстана Обсуждаем с Лауринасом Кащюнасом и Тарасом Березовцом (7)

Новый год , несмотря на застольные пожелания и надежды...

В Вильнюсе болеют водители общественного транспорта, возможны опоздания (5)

В столичной компании "Вильнюсский общественный...

Прокурор предлагает оштрафовать Гражулиса на 15 тысяч евро и лишить права избираться (4)

Обвиняемого в злоупотреблениях члена Сейма Литвы...