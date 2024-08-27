Такие объявления можно увидеть нечасто: недалеко от Вильнюса продают поместье

Здание поместья построено в 1930 году. Однако брокер Рима Окон заверила, что на самом деле здание намного старше, поскольку его строили иезуиты, приложили руку и родственники Ульриха Гозия.
По словам брокера, в поместье сохранился подвал из красного кирпича, построенный в XVI веке, на кирпичах, которыми вымощен пол, можно найти следы животных и печать мастера, который сделал эти кирпичи.
Журналист Delfi интересовался историей поместья и выяснил, что о нем известно с XV в., когда здесь побывал князь Ягайло.
Поместье принадлежало представителям разных знатных родов, в 2002 г. было приватизировано и отреставрировано.
Брокер заверила, что часть интерьера создали нынешние владельцы поместья. В здании два этажа, 13 комнат. На первом этаже кухня, столовая, гостиная, СПА-зона и уличная терраса, на втором – 7 спален с ванными, балкон. На третьем этаже - мансарда с двумя спальнями для гостей и ванной. В бельведере также оборудована комната с видом на окрестности.
Площадь поместья больше 710 кв. м, рядом участок 45 соток.
Стоимость поместья 1,8 млн. евро.