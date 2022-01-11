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Тайвань в ближайшее время предложит создать кредитный фонд в 1 млрд долларов США на совместные проекты Литвы и Тайваня, сообщило Министерство экономики и инноваций.
JAV doleriai
JAV doleriai
© Shutterstock

Об этом министру экономики и инноваций Аушрине Армонайте во вторник сообщил министр Национального совета по развитию Тайваня Минг-Хсин Кунг.

Армонайте ожидает, что условия этих фондов будут благоприятными для реализации совместных проектов, а инвестиции Тайваня быстро дойдут до экономики Литвы.

Она также заявила, что приветствует планируемые Тайванем инвестиции в Литву и ожидает решений о конкретных инвестиционных проектах. Больше всего Литву интересуют инвестиции в производство полупроводников и лазеров, биотехнологии.

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"Ждем конкретных решений по инвестициям из Тайваня, а в ходе встречи я предложила воспринимать Литву как потенциальное место инвестиций в производство полупроводников", - отметила А. Армонайте.

На прошлой неделе Тайвань объявил, что учредит фонд на 200 млн долларов США для инвестиций в промышленность Литвы.

Армонайте также информировала министра о готовности Литвы открыть представительство в Тайпее.

В 2020 году экспорт Тайваня составил 19 млн евро (около 0,1% от всего литовского экспорта), а импорт из Тайваня - 66 млн евро (0,2% от всего импорта).

На прошлой неделе Тайвань объявил, что учредит фонд на 200 млн долларов США для инвестиций в промышленность Литвы.

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