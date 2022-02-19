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Тайвань и Литва в пятницу открыли в Вильнюсе центр полупроводниковых технологий, сообщило в пятницу Представительство Тайваня в Литве.
Puslaidininkių gamykla
Puslaidininkių gamykla
© AFP / Scanpix

"Первый проект - по созданию твердотельного дискового лазера на основе объединенных технологий кристаллов и лазерных технологий из Тайваня и Литвы. Точное оборудование и полупроводники будут полезны для промышленности", - говорится в аккаунте представительства в фейсбуке.

Представители Тайваня в январе сообщили, что в ближайшее время предложат кредитный фонд в размере 1 млрд долларов для совместных коммерческих проектов Литвы и Тайваня, кроме того, Тайвань намерен учредить фонд в размере 200 млн долларов, предназначенный для инвестиций в литовскую промышленность.

В январе министр Совета национального развития Тайваня Мин Синь Кунг сказал, что инвестиции могли бы распространяться на различные сферы, в том числе на полупроводниковую промышленность, микросхемы, которые используются в производстве автомобилей.

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