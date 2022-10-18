Сюрприз в Вильнюсе: водитель такси не говорит по-литовски, в салоне накурено

Вильнюсец Лаймонас (имя редакции Delfi известно) рассказал о своем опыте общения с водителем компании Bolt. Водитель не говорил по-литовски, поэтому не получилось объяснить, куда ехать. Водитель был смуглый, возможно, приезжий с Востока.

Лаймонас рассказал, что это не первый такой случай. Были и еще менее приятные случаи. Однажды его вез местный житель, который принципиально отказывался говорить по-литовски, он понимал, что ему говорит клиент, но намеренно отвечал по-русски и требовал, чтобы клиент "не выделывался" и говорил по-русски.

Мигле из Вильнюса также поделилась своим опытом и рассказала, что водитель-иностранец - не новость, но однажды ей пришлось ехать в прокуренном автомобиле. А последний раз водитель даже не скрывал, что он курит - под стеклом лежала зажигалка и пачка сигарет.

Она сказала, что ситуация примерно одинаковая в машинах всех компаний и перевозчиков.

Глава компании Bolt ц Литве Андрюс Пацявичюс сказал, что их платформа открыта для всех "не зависимо от пола, возраста, расы и национальности".

"Водителям для регистрации нужно лишь удостоверение, разрешающее заниматься индивидуальной деятельностью и разрешение, выданное Литовской администрацией безопасности транспорта. Наше приложение устроено так, что в большинстве случаев водителю не надо общаться с пассажиром – маршрут и цена поездки согласовываются еще до заказа. Если клиент понимает, что ему нужно общаться с водителем, а он не сможет этого делать, то он может отказаться от услуги с помощью приложения и информировать наших специалистов. В таких случаях мы назначаем пассажирам компенсацию", – пояснил он.

"Если поездка состоялась, но во время поездки были какие-то неудобства – мы призываем оставить отзыв. Неважно, чего это касается - поведения водителя, неприятного запаха или еще чего-нибудь, мы стараемся отвечать ожиданиям клиентов и компенсируем стоимость поездки хотя бы отчасти", – сказал глава Bolt в Литве.

Пацявичюс также указал, что автомобили компании Bolt не принадлежат, поэтому об их состоянии заботятся водители.

"В соответствии с действующим порядком автомобили, на которых оказывают услуги подвоза, чаще проходят техосмотр.

Получив сообщение пассажиров о неопрятном или опасном автомобиле, мы связываемся с водителями и просим исправиться. Также временно блокируют профиль водителя. Если речь идет о визуально заметных недостатках, просим прислать фотографию, свидетельствующую об устранении недостатков. Нас волнует качество обслуживания клиентов и их безопасность, поэтому мы рассматриваем каждую жалобу. Если получаем информацию о недостойном поведении водителя, временно блокируем доступ к его профилю. Напоминаем водителям, что каждую поездку можно оценивать, а об отрицательном опыте пассажиры могут сообщать через приложение", - рассказал Пацявичюс.