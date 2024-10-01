2024.10.01 16:29

Swedbank закрывает одно из самых популярных отделений в столице Литвы

 
ru.DELFI.lt
Swedbank bankas
Swedbank bankas
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Один из крупнейших коммерческих банков в стране Swedbank закрывает свое популярное отделение в вильнюсском торговом центре Akropolis. Кроме того, банк в этом году закрыл отделения в четырех районах страны, пишет портал tv3.lt.

„В Вильнюсе отделение из торгового центра Akropolis для удобства клиентов перенесем в более современное помещение в ТЦ Ozas.

Из-за ремонта в течение нескольких месяцев распределим потоки клиентов между другими отделениями в Вильнюсе“, – информировал пресс-секретарь банка Swedbank Гитис Верцинскас.

Он не назвал дату закрытия отделения в Akropolis, а также не сказал, где и сколько других отделений планируют закрыть в этом году.

„Постоянно обсуждаются перемены в сети, но пока нет окончательных решений, говорить о них мы не можем“, – сказал Верцинскас.

На данный момент были закрыты отделения в Варене, Радвилишкисе, Купишкисе и Шакяй.

„В Паланге с середины октября мы начнем обновление отделения, поэтому несколько месяцев не будем обслуживать там клиентов, позже клиентов будем ждать в обновленном отделении.

В Расейняй завершается ремонт и отделение откроется с середины этого месяца“, – сказал Верцинскас.

В Пасвалисе отделение планируют перенести в ново отделение в середине декабря 2024 года.

Верцинскас напомнил, что сейчас у банка есть 39 отделений.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии