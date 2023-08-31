31 августа 2023 г. 09:21

Swedbank за второй квартал уплатил 25 млн евро временного взноса солидарности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

Один из крупнейших коммерческих банков Литвы – Swedbank – в среду произвел авансовый платеж взноса солидарности и перечислил Государственной налоговой инспекции 25 млн евро, сообщили представители банка агентству ELTA в среду вечером.

"Сегодня, во второй половине дня, был перечислен временный взнос солидарности в размере 25 млн евро", – рассказал агентству ELTA руководитель Коммуникационного отдела розничного банкинга Swedbank Гитис Верцинскас.

Размер авансового платежа по взносу солидарности Swedbank рассчитал из прибыли, полученной с момента вступления закона в силу (16 мая) до конца второго квартала года (30 июня).

Первый платеж по взносу кредитные организации должны произвести до 31 августа. Сумма к оплате рассчитывается не от общей прибыли, а от той части чистого дохода, которая превышает средний показатель за четыре финансовых года хотя бы на 50 проц. К этой сумме применяется 60- процентная ставка взноса.

В середине июля Swedbank сообщил, что чистая прибыль за первое полугодие в Литве составила 195 млн евро. Прибыль Swedbank во втором квартале составила 96 млн евро.

Разработчики взноса солидарности планировали направить полученные средства на улучшение инфраструктуры национальной обороны и подготовку к приему новых союзных войск в Литве.

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