Swedbank выделил 75 млн евро на строительство ветропарка Achemos grupė

"Мы рады видеть, что группа все больше связывает свою успешную деятельность с возобновляемыми источниками энергии, и этот масштабный проект позволит ей значительно сократить операционные выбросы, улучшить профиль устойчивости и, таким образом, обеспечить конкурентоспособность на международных рынках в долгосрочной перспективе", — говорит член правления Swedbank в Литве и руководитель отдела обслуживания бизнес-клиентов Игнас Мачейка.

Сообщается, что Achemos grupė в Пагегяйском районе строит ветропарк, в результате чего должно быть построено в общей сложности 40 ветряных электростанций. По оценкам, они должны производить около 602 ГВтч электроэнергии в год.