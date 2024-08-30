Swedbank: ВВП Литвы в следующем году вырастет больше, чем прогнозировалось – на 2,8 %

По расчетам банка, прогнозы экономического роста Литвы повышены на 0,4 проц. пункта – рост будет одним из самых высоких в регионе, более быстрый прогнозируется только в Польше.
По оценкам экономистов банка, основным фактором, стимулирующим рост, станет потребление, а не экспорт, а также потребительские ожидания, которые остаются на беспрецедентных высотах. На это также влияет подготовка рынков к планам Европейского центрального банка (ЕЦБ) по снижению базовых процентных ставок к концу года.
По словам Н. Мачюлиса, худшие прогнозы роста ВВП среди стран Балтии – у Эстонии, это обусловлено ростом числа банкротств, повышением налогов, которые стимулируют рост инфляции. На различия в росте ВВП стран Балтии и положительные показатели Литвы особенно повлияли экспорт, неравномерный рост потребительских ожиданий и относительно низкая инфляция.
По словам Н. Мачюлиса, экономические прогнозы улучшаются и за счет положительных иммиграционных тенденций, которые привели к рекордному увеличению занятости и стимулированию потребления. Правда, по мнению экономиста, просматриваются негативные тенденции чистой иммиграции.
„Чистая иммиграция снизится и в этом, и в следующем году – в этом году она должна составить около 25 тыс., учитывая тенденции первого полугодия, в следующем году мы прогнозируем, что она снизится до 18 тыс. Позитивной тенденцией является то, что с 2020 года мы ежегодно видим положительную иммиграцию литовцев“, - утверждает экономист.
Однако, по расчетам, география прибывающих мигрантов пока весьма ограничена – мигранты, прибывающие из Беларуси и Украины, составляют более половины иностранцев, проживающих в Литве, число прибывших из стран ЕС составляет около 7 тыс. из общего числа прибывших 220 тыс. мигрантов.
По мнению экономиста, чтобы увеличить долю ВВП на одного работника, которая в последние годы снижается, Литве следует способствовать привлечению работников, создающих высокую добавленную стоимость, отказаться от вредной практики отраслевого квотирования.
В следующем году инфляция ускорится, но и зарплаты увеличатся
По словам Н. Мачюлиса, хотя инфляция в Литве в этом году была одной из самых низких в еврозоне, этот период скоро закончится – на рост инфляции повлияет рост цен на товары и услуги из-за цен на транспортировку и природные ресурсы. Таким образом, инфляция в 0,9 проц. в этом году увеличится до 2,8 проц. в следующем году.
„Хорошая новость заключается в том, что рост средней заработной платы останется быстрым и примерно в три раза быстрее, чем рост цен. Уже в этом году мы видим довольно существенную дивергенцию, различия между тем, как растут зарплаты в частном и государственном секторах“, - подчеркнул экономист.
По словам Н. Мачюлиса, в частном секторе во втором квартале года средняя заработная плата (СЗП) было на 9 проц. выше, чем год назад. Дальнейший рост заработной платы, по его словам, немного замедлится, но останется самым быстрым среди стран Балтии – он достигнет 8,2 проц. и будет примерно в три раза быстрее роста цен.
„Мы прогнозируем, что рост заработной платы продолжится, но такого значительного снижения не будет. (...) Большое влияние на это окажет повышение минимальной месячной зарплаты (ММЗ)“, - пояснил Н. Мачюлис.
Как подчеркивает экономист, неумеренный рост ММЗ может иметь негативные последствия для экономики – об этом свидетельствует примерно 2-процентный рост уровня безработицы в этом году.
Улучшающиеся тенденции в производстве, инвестициях и на рынке жилья
По расчетам банка, за семь месяцев текущего года обрабатывающее производство выросло на 3,3 проц., а только за июль годовой рост оказался почти в два раза быстрее.
„Намечается новая тенденция – речь идет не просто о росте нескольких отраслей, а в целом объемы продаж товаров почти всеми отраслями промышленности сейчас выше, чем год назад“, - утверждает Н. Мачюлис.
Однако экономист указывает, что быстрого восстановления экспорта ожидать не стоит, поскольку уровень экспортных заказов остается ниже долгосрочного исторического среднего показателя.
В первом квартале этого года стоимость инвестиций частного сектора была почти на десятую часть ниже, чем год назад – компании меньше инвестировали в коммуникационные технологии, транспортные средства и жилье.
Однако рост портфеля бизнес-кредитов Литвы в настоящее время является одним из самых быстрых в еврозоне. Поэтому прогнозируется, что в следующем году рост инвестиций ускорится до 6,5 проц. – в основном на это будут влиять инвестиции частного сектора.
„Опросы компаний показывают, что направления инвестиций также меняются – после начала войны в Украине многие компании инвестировали в обновление, замену изношенного оборудования там, где не было альтернатив не вкладывать средства. (...) Сейчас положительная тенденция показывает, что все больше компаний инвестируют не в обновление, а в развитие“, - сказал Н. Мачюлис.
Подсчитано, что индекс доступности жилья в Литве немного увеличивается – хотя условия для его дальнейшего повышения сохраняются, но, по мнению Н. Мачюлиса, этот показатель, как и во всей еврозоне, пока остается низким.
„Доступное среднестатистическое жилье в Вильнюсе увеличилось примерно на один квадратный метр, такое очень символическое изменение. Но, по крайней мере психологически, снижение процентных ставок, рост заработной платы, опережающий рост цен, создают предпосылки для восстановления активности рынка жилья. Пока ничего подобного мы не видим – количество сделок остается на самом низком уровне почти за десятилетие“, - сказал Н. Мачюлис.
По его словам, несмотря на позитивные изменения, спрос пока не достаточен для сокращения количества более чем 5,5 тыс. непроданных квартир в столице.