Swedbank: в выходные возможны кратковременные сбои в поставках услуг

Предполагается, что 11, 12 и 13 июня с 2:00 до 6:00 ч. ненадолго могут быть сбои в работе банкоматов, расчетных терминалов и обслуживании платежных карт.

В то же время могут быть сбои в работе э-банкинга или мобильном приложении.

Банк приносит клиентам изменения за возможные неудобства.