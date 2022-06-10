Swedbank: в выходные возможны кратковременные сбои в поставках услуг

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В ближайшие выходные Swedbank намерен провести ежегодные плановые работы по проверке центров данных. Эти работы будут проводиться ночью, чтобы доставить клиентам как можно меньше неудобств, однако небольшие сбои в поставках услуг Swedbank все же возможны.
Предполагается, что 11, 12 и 13 июня с 2:00 до 6:00 ч. ненадолго могут быть сбои в работе банкоматов, расчетных терминалов и обслуживании платежных карт.
В то же время могут быть сбои в работе э-банкинга или мобильном приложении.
Банк приносит клиентам изменения за возможные неудобства.
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