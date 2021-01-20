Swedbank снизил прогнозы роста ВВП Литвы на этот год до 2,7%

Главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что прогноз снижен по причине продолжающейся пандемии.
"Не взирая на то, что мы уже видим прогресс в управлении ситуацией, мы не считаем, что эти сферы услуг, деятельность которых ограничена, и которые получают крайне ограниченные доходы – это гостиничный сектор, ресторанный – они не могут надеяться на то, что уже в конце первого или во втором квартале будут вновь процветать", – заявил Н. Мачюлис на пресс-конференции.
В ноябре прошлого года Swedbank уже снижал прогнозы роста на 2021 год до 4% (в августе ожидался показатель в 4,9%).
Главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис утверждает, что по причине своевременно не взятой под контроль второй волны пандемии восстановление литовской экономики будет несколько запаздывать, однако перспективы остаются позитивными.
В отличие от весны 2020 года, ожидания населения почти не ухудшились, и большинство на стыке годов видели более позитивные перспективы для экономики страны и собственных финансовых перспектив.
По мнению Swedbank, затянувшаяся вторая волна пандемии в Литве и в большинстве других стран Евросоюза уже вынудила государства ЕС более длительное время ограничивать мобильность бизнеса и населения, поэтому восстановление наиболее затронутых секторов задерживается.
Экономисты Swedbank основывались на предположении о том, что распространение вируса сильно замедлится во втором квартале года − благодаря этому можно будет отказаться от большинства ограничений.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы обсудит небольшие изменения карантинного режима (16)
Правительство Литвы в среду обсудит небольшие...
Власти Литвы готовят схему тестирования работников, которая дорого обойдется работодателям (12)
Власти Литвы предлагают бизнесу использовать...
Внешний вид литовских политиков во время карантина: одни обросли, другие с подозрительно освеженными прическами
Парикмахерские в Литве закрыты уже больше месяца,...
Коронавирус в Литве: 1232 новых случая, 16 человек умерли (10)
За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 1232 новых...
В Литве прогнозируют резкое потепление, местами снега не останется (1)
В среду днем погоду в Литве обусловит циклон с теплым...