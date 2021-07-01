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Swedbank разблокировал счета находящегося в Друскининкай санатория Belorus, после более чем полугодового перерыва он сможет возобновить деятельность.
Sanatorija Belorus Druskininkuose
Sanatorija Belorus Druskininkuose
© Facebook

"Счета разморожены. Мы сегодня узнали. Сможем начать деятельность", - сказал в четверг BNS председатель трудового совета санатория Владислав Шаруцкий.

Мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас подтвердил BNS, что был информирован о том, что счета санатория разморожены после того, как из контролирующего его Управления по делам президента Беларуси ушел Виктор Шейман.

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По его словам, работники Belorus уже вызваны на работу, и если удастся слаженно возобновить деятельность, то санаторий сможет снова начать предоставление услуг в субботу.

Счета санатория банк Swedbank заморозил в декабре прошлого года, мотивируя введенными Евросоюзом (ЕС) санкциями.

По данным Реестрового центра Литвы, санаторий Belorus принадлежит управлению по делам президента Беларуси. Его возглавлял Шейман, однако в середине июня он вышел на пенсию. Управление по делам президента непосредственно подчиняется Александру Лукашенко.

В конце 2020 года ЕС ввел санкции в отношении Главного хозяйственного управления, которое непосредственно подчиняется Управлению по делам президента Беларуси. Шейман был внесен в список санкций ЕС еще десять лет назад.

Санкции ЕС в отношении белорусского режима были введены по причине фальсификации результатов выборов и насилия против мирных протестующих.

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